Магнитные бури в декабре: расписание и уровень геомагнитной активности

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Магнитные бури в декабре могут повлиять на самочувствие и технику. Ниже – геомагнитная обстановка по дням и по часам, расписание и календарь неблагоприятных периодов. Подробнее о расписании магнитных бурь читайте в материале РИА Новости.

Магнитные бури в декабре

Декабрь 2025 года, согласно предварительным прогнозам, обещает быть сравнительно спокойным. Несмотря на умеренную геомагнитную активность, отдельные дни месяца все же потребуют внимания. Специалисты отмечают, что на солнце ожидаются небольшие выбросы плазмы, которые могут вызвать кратковременные возмущения магнитного поля Земли.

Геомагнитная активность в декабре преимущественно будет находиться в диапазоне от Kp-2 до Kp-4, что соответствует спокойным и слегка возмущенным периодам. Сильных бурь уровня G3 и выше не ожидается. Тем не менее метеочувствительным людям рекомендуется следить за прогнозами и учитывать изменения индекса.

Расписание магнитных бурь на декабрь по дням и часам

Ниже представлен удобный календарь и график динамики Kp-индекса на весь месяц. Эти данные помогают оценить, есть ли вероятность бурь в конкретный день, а также отслеживать изменения по часам.

График магнитных бурь на декабрь по городам

Ниже – таблица усредненного Kp-индекса по регионам, составленная по аналогии с данными космической погоды.

Город 06:00 12:00 18:00 00:00 Москва 2 1 1 2 Санкт-Петербург 2 1 1 2 Екатеринбург 1 1 1 1 Самара 2 1 1 2 Казань 2 1 1 2 Новосибирск 1 1 1 1 Владивосток 2 2 1 1 Хабаровск 2 2 1 1 Калининград 2 1 1 2 Ростов-на-Дону 2 1 1 2

Уровни:

1-3 – магнитосфера спокойная

4 – небольшие возмущения

5 – слабая буря

6-7 – средняя или сильная буря

Часто задаваемые вопросы о магнитных бурях (FAQ)

Ниже – ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы о магнитных бурях.

Есть ли опасность от слабых магнитных бурь?

Слабые магнитные бури уровней G1–G2 обычно не несут серьезной опасности ни для здоровья, ни для техники

Почему меняется индекс Kp в течение суток?

Индекс Kp фиксируется каждые три часа, поэтому его значения могут заметно отличаться в разные часы. Геомагнитная активность зависит от скорости солнечного ветра, плотности плазмы и состояния магнитного поля Земли.

Можно ли точно предсказать магнитные бури по часам?