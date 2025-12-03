Веркин и Богуславская стали лауреатами премии "Большая книга"

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Писатель Эдуард Веркин с романом "Сорока на виселице" стал лауреатом национальной литературной премии "Большая книга" в номинации "Художественная литература", а Зоя Богуславская с книгой "Халатная жизнь" победила в номинации "Нон-фикшн", передает корреспондент РИА Новости.

Церемония награждения проходит в среду в Доме Пашкова Российской государственной библиотеки

"Лауреатом премии "Большая книга" в номинации "Художественная литература" становится Эдуард Веркин", - объявил директор Гослитмузея Дмитрий Бак

С юбилейного ХХ сезона, который открылся в текущем году, премия присуждается за одно произведение в каждой из двух номинаций: "Художественная литература" и "Нон-фикшн".

Победителями народного голосования стали Вера Богданова "Семь способов засолки душ" и Елена Левкиевская "Белорусские мифы. От Мары и домашнего ужа до волколака и Злыдни". В номинации "Выбор поколения" победу одержали "Запасный выход" Ильи Кочергина и "Парадокс Тесея" Анны Баснер.

В номинации "Нон-фикшн": "Халатная жизнь" Зои Богуславской, "Девочка и тюрьма" Людмилы Вебер, "Люди, которых нет на карте" Евфросинии Капустиной, "Главная русская книга. О "Войне и мире" Л. Н. Толстого" Вячеслава Курицына, "Белорусские мифы. От Мары и домашнего ужа до волколака и Злыдни" Елены Левкиевской, "Ледяная тетрадь" Андрея Рубанова, "Недрогнувшей рукой" Елены Холмогоровой.

Специального приза за вклад в литературу был удостоена сербская переводчица Радмила Мечанин.