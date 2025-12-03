Рейтинг@Mail.ru
Веркин и Богуславская стали лауреатами премии "Большая книга"
Культура
 
20:58 03.12.2025
Веркин и Богуславская стали лауреатами премии "Большая книга"
Веркин и Богуславская стали лауреатами премии "Большая книга" - РИА Новости, 03.12.2025
Веркин и Богуславская стали лауреатами премии "Большая книга"
Писатель Эдуард Веркин с романом "Сорока на виселице" стал лауреатом национальной литературной премии "Большая книга" в номинации "Художественная литература"
2025-12-03T20:58:00+03:00
2025-12-03T20:58:00+03:00
Веркин и Богуславская стали лауреатами премии "Большая книга"

Веркин и Богуславская стали лауреатами литературной премии "Большая книга"

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Писатель Эдуард Веркин с романом "Сорока на виселице" стал лауреатом национальной литературной премии "Большая книга" в номинации "Художественная литература", а Зоя Богуславская с книгой "Халатная жизнь" победила в номинации "Нон-фикшн", передает корреспондент РИА Новости.
Церемония награждения проходит в среду в Доме Пашкова Российской государственной библиотеки.
"Лауреатом премии "Большая книга" в номинации "Художественная литература" становится Эдуард Веркин", - объявил директор Гослитмузея Дмитрий Бак.
С юбилейного ХХ сезона, который открылся в текущем году, премия присуждается за одно произведение в каждой из двух номинаций: "Художественная литература" и "Нон-фикшн".
Победителями народного голосования стали Вера Богданова "Семь способов засолки душ" и Елена Левкиевская "Белорусские мифы. От Мары и домашнего ужа до волколака и Злыдни". В номинации "Выбор поколения" победу одержали "Запасный выход" Ильи Кочергина и "Парадокс Тесея" Анны Баснер.
В номинации "Художественная проза"были представлены "Парадокс Тесея" Анны Баснер, "Семь способов засолки душ" Веры Богдановой, "Сорока на виселице" Эдуарда Веркина, "Ветер Трои" Андрея Дмитриева, "Запасный выход" Ильи Кочергина, "Случай в маскараде" Майи Кучерской, "Средняя продолжительность жизни" Максима Семеляка, "Скоро Москва" Анны Шипиловой.
В номинации "Нон-фикшн": "Халатная жизнь" Зои Богуславской, "Девочка и тюрьма" Людмилы Вебер, "Люди, которых нет на карте" Евфросинии Капустиной, "Главная русская книга. О "Войне и мире" Л. Н. Толстого" Вячеслава Курицына, "Белорусские мифы. От Мары и домашнего ужа до волколака и Злыдни" Елены Левкиевской, "Ледяная тетрадь" Андрея Рубанова, "Недрогнувшей рукой" Елены Холмогоровой.
Специального приза за вклад в литературу был удостоена сербская переводчица Радмила Мечанин.
"Я очень счастлив, что премию за вклад в литературу получает человек из Сербии, который внес невероятный вклад в распространение русской культуры и русской литературы на этой чудесной земле", - отметил генеральный директор Государственного музея Л. Н. Толстого Владимир Толстой.
В новой номинации "Лучшая аудиокнига", учрежденной совместно с книжным сервисом "Яндекс Книги", лучшей была признана книга "Тоннель" Яны Вагнер - аудиоиздательство "ВИМБО", чтецы - Виктория Исакова, Кирилл Радциг, Яна Вагнер. На соискание в этой номинации было выдвинуто 25 аудиокниг по произведениям-лауреатам "Большой книги" (1 – 3 место), а также получивших признание в "народном голосовании" в период с 2006 по 2024 год включительно. В длинный список вошли одиннадцать аудиопроизведений.
Российская национальная литературная премия "Большая книга" была учреждена в 2005 году. В разное время лауреатами премии становились Евгений Водолазкин, Алексей Варламов, Леонид Юзефович, Даниил Гранин, Гузель Яхина и другие. Лауреаты премии получают приз по 3 миллиона рублей.
