Рейтинг@Mail.ru
Веркин и Богуславская стали лауреатами премии "Большая книга" - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:46 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/literatura-2059630752.html
Веркин и Богуславская стали лауреатами премии "Большая книга"
Веркин и Богуславская стали лауреатами премии "Большая книга" - РИА Новости, 03.12.2025
Веркин и Богуславская стали лауреатами премии "Большая книга"
Писатели Эдуард Веркин и Зоя Богуславская стали лауреатами литературной премии "Большая книга", передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T20:46:00+03:00
2025-12-03T20:46:00+03:00
культура
большая книга
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814858747_0:62:1620:973_1920x0_80_0_0_262ab77e52cd80085b260efc05d667b6.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814858747_108:0:1548:1080_1920x0_80_0_0_e7f6635e55c979e8896fb7bead918c25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
большая книга
Культура, Большая книга
Веркин и Богуславская стали лауреатами премии "Большая книга"

Веркин и Богуславская стали лауреатами литературной премии "Большая книга"

© Фото предоставлено издательством InspiriaЭдуард Веркин
Эдуард Веркин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото предоставлено издательством Inspiria
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Писатели Эдуард Веркин и Зоя Богуславская стали лауреатами литературной премии "Большая книга", передает корреспондент РИА Новости
 
КультураБольшая книга
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала