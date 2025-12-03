https://ria.ru/20251203/literatura-2059630752.html
Веркин и Богуславская стали лауреатами премии "Большая книга"
Веркин и Богуславская стали лауреатами премии "Большая книга" - РИА Новости, 03.12.2025
Веркин и Богуславская стали лауреатами премии "Большая книга"
Писатели Эдуард Веркин и Зоя Богуславская стали лауреатами литературной премии "Большая книга", передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T20:46:00+03:00
2025-12-03T20:46:00+03:00
2025-12-03T20:46:00+03:00
культура
большая книга
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814858747_0:62:1620:973_1920x0_80_0_0_262ab77e52cd80085b260efc05d667b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814858747_108:0:1548:1080_1920x0_80_0_0_e7f6635e55c979e8896fb7bead918c25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
большая книга
Веркин и Богуславская стали лауреатами премии "Большая книга"
Веркин и Богуславская стали лауреатами литературной премии "Большая книга"