Ликсутов: на площадках ОЭЗ "Технополис Москва" открылись ледовые катки

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Второй раз на площадке "Печатники" и впервые на территории индустриального парка "Руднево" открылись бесплатные ледовые катки, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"В рамках масштабного проекта мэра Москвы Сергея Собянина "Зима в Москве" мы создаем праздничную атмосферу в городе и проводим новогодние мероприятия. Так, на площадках "Печатники" и "Руднево" столичной ОЭЗ начали работу бесплатные ледовые катки, которые станут точками притяжения для горожан, работников промышленных предприятий и туристов", – рассказал Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.

Площадь катка, расположенного в "Печатниках", составляет 700 "квадратов", а на площадке "Руднево" - 1080 квадратных метров. Первый каток вмещает 120 посетителей, второй – 150.

Работать ледовые арены будут каждый день. Время работы катка на площадке "Печатники" – с 11:00 до 23:00, в "Руднево" – с 10:00 до 22:00.