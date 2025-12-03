https://ria.ru/20251203/liksutov-2059443235.html
Ликсутов: на площадках ОЭЗ "Технополис Москва" открылись ледовые катки
Ликсутов: на площадках ОЭЗ "Технополис Москва" открылись ледовые катки - РИА Новости, 03.12.2025
Ликсутов: на площадках ОЭЗ "Технополис Москва" открылись ледовые катки
Второй раз на площадке "Печатники" и впервые на территории индустриального парка "Руднево" открылись бесплатные ледовые катки, сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T12:07:00+03:00
2025-12-03T12:07:00+03:00
2025-12-03T12:07:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059442218_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d9f3d2826c6a8fecfd721ee99a236ab1.jpg
https://ria.ru/20251202/garbuzov-2059038208.html
https://ria.ru/20251202/liksutov-2059119848.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059442218_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_6c9652aaaee692e2537b095364bac095.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, максим ликсутов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов
Ликсутов: на площадках ОЭЗ "Технополис Москва" открылись ледовые катки
Максим Ликсутов: два катка открылись на площадках ОЭЗ "Технополис Москва"
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Второй раз на площадке "Печатники" и впервые на территории индустриального парка "Руднево" открылись бесплатные ледовые катки, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"В рамках масштабного проекта мэра Москвы Сергея Собянина "Зима в Москве" мы создаем праздничную атмосферу в городе и проводим новогодние мероприятия. Так, на площадках "Печатники" и "Руднево" столичной ОЭЗ начали работу бесплатные ледовые катки, которые станут точками притяжения для горожан, работников промышленных предприятий и туристов", – рассказал Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.
Площадь катка, расположенного в "Печатниках", составляет 700 "квадратов", а на площадке "Руднево" - 1080 квадратных метров. Первый каток вмещает 120 посетителей, второй – 150.
Работать ледовые арены будут каждый день. Время работы катка на площадке "Печатники" – с 11:00 до 23:00, в "Руднево" – с 10:00 до 22:00.
Посетители могут арендовать снаряжение и "помощников фигуриста" для детей, заточить коньки. Рядом с катками расположены фуд-траки с горячими напитками и едой.