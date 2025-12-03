Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: на площадках ОЭЗ "Технополис Москва" открылись ледовые катки - РИА Новости, 03.12.2025
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:07 03.12.2025
Ликсутов: на площадках ОЭЗ "Технополис Москва" открылись ледовые катки
Ликсутов: на площадках ОЭЗ "Технополис Москва" открылись ледовые катки - РИА Новости, 03.12.2025
Ликсутов: на площадках ОЭЗ "Технополис Москва" открылись ледовые катки
Второй раз на площадке "Печатники" и впервые на территории индустриального парка "Руднево" открылись бесплатные ледовые катки, сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 03.12.2025
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
москва
Новости
ru-RU
москва, максим ликсутов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов
Ликсутов: на площадках ОЭЗ "Технополис Москва" открылись ледовые катки

Максим Ликсутов: два катка открылись на площадках ОЭЗ "Технополис Москва"

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Второй раз на площадке "Печатники" и впервые на территории индустриального парка "Руднево" открылись бесплатные ледовые катки, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"В рамках масштабного проекта мэра Москвы Сергея Собянина "Зима в Москве" мы создаем праздничную атмосферу в городе и проводим новогодние мероприятия. Так, на площадках "Печатники" и "Руднево" столичной ОЭЗ начали работу бесплатные ледовые катки, которые станут точками притяжения для горожан, работников промышленных предприятий и туристов", – рассказал Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.
ЛГ Автоматика - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Гарбузов: компании Москвы увеличили экспорт в энергетическом машиностроении
2 декабря, 07:03
2 декабря, 07:03
Площадь катка, расположенного в "Печатниках", составляет 700 "квадратов", а на площадке "Руднево" - 1080 квадратных метров. Первый каток вмещает 120 посетителей, второй – 150.
Работать ледовые арены будут каждый день. Время работы катка на площадке "Печатники" – с 11:00 до 23:00, в "Руднево" – с 10:00 до 22:00.
Посетители могут арендовать снаряжение и "помощников фигуриста" для детей, заточить коньки. Рядом с катками расположены фуд-траки с горячими напитками и едой.
Аппарат искусственной почки разработан в ОЭЗ Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Ликсутов: аппарат искусственной почки разработан в ОЭЗ "Технополис Москва"
2 декабря, 10:07
2 декабря, 10:07
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим Ликсутов
 
 
