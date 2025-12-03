https://ria.ru/20251203/lavrov-2059383186.html
Лавров обвинил НАТО и ЕС в разрушении военно-политического измерения ОБСЕ
Лавров обвинил НАТО и ЕС в разрушении военно-политического измерения ОБСЕ
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Члены НАТО и Евросоюза погубили военно-политическое измерение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), например, Вашингтон похоронил Договор по открытому небу, Россия, в свою очередь, ничего не разрушала, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Именно члены Североатлантического альянса и Евросоюза, а вовсе не Россия, разрушили военно-политическое измерение ОБСЕ. В частности, они заблокировали вступление в силу Соглашения об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Вашингтон похоронил Договор по открытому небу", - отметил Лавров в своей статье для "Российской газеты
", приуроченной к заседанию Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
Он отметил, что единственным действующим инструментом "первой корзины" ОБСЕ остается Венский документ 2011 года. Однако он выполняется странами Запада весьма избирательно, а некоторыми из них совсем не соблюдается, подчеркнул глава МИД РФ.
"Преодолевая сопротивление НАТО и ЕС, России пока удается не допустить отмены правила консенсуса в работе Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) – главной площадки ОБСЕ по рассмотрению вопросов военной безопасности. Однако многое делается для того, чтобы развалить "структурированный диалог", начатый в 2016 году в рамках ФСОБ. Надежда на то, что этот формат поможет развитию контактов по военной линии, не оправдалась", - указал Лавров.
Глава МИД РФ обратил внимание, что даже по такой объединительной теме, как противодействие терроризму и наркотрафику, ОБСЕ не смогла согласовать ни один документ министерского уровня после 2017 года.
"Вопросы борьбы с транснациональными угрозами если и обсуждаются, то лишь в преломлении к кризису вокруг Украины", - заключил он.