Рейтинг@Mail.ru
ОБСЕ превратили в механизм продвижения западных интересов, заявил Лавров - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:27 03.12.2025 (обновлено: 00:31 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/lavrov-2059383038.html
ОБСЕ превратили в механизм продвижения западных интересов, заявил Лавров
ОБСЕ превратили в механизм продвижения западных интересов, заявил Лавров - РИА Новости, 03.12.2025
ОБСЕ превратили в механизм продвижения западных интересов, заявил Лавров
Страны НАТО превратили ОБСЕ в механизм продвижения западных интересов в ущерб общеевропейским задачам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T00:27:00+03:00
2025-12-03T00:31:00+03:00
россия
австрия
ссср
сергей лавров
александр грушко
обсе
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044466416_0:133:3172:1917_1920x0_80_0_0_a33793a4b1a33619df2e27f337999feb.jpg
https://ria.ru/20251127/mid-2058050877.html
https://ria.ru/20251127/obse-2057872053.html
россия
австрия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044466416_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_3f75545c1a623d90a368f4f8a0765ced.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, австрия, ссср, сергей лавров, александр грушко, обсе, нато
Россия, Австрия, СССР, Сергей Лавров, Александр Грушко, ОБСЕ, НАТО
ОБСЕ превратили в механизм продвижения западных интересов, заявил Лавров

Лавров: натовцы превратили ОБСЕ в механизм продвижения западных интересов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Страны НАТО превратили ОБСЕ в механизм продвижения западных интересов в ущерб общеевропейским задачам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Заседание Совета министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ пройдет в столице Австрии 4-5 декабря. Российскую сторону на нем представит замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Лавров не посетит встречу Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ
27 ноября, 15:02
"Проблема в том, что страны-участницы ОБСЕ, представляющие коллективный Запад, не стали выполнять это обязательство (не укреплять свою безопасность за счет безопасности других - ред.), а сделали ставку на систему европейской безопасности с опорой на НАТО. С середины 1990-х годов они осуществляли экспансию Североатлантического альянса на восток, вопреки данным еще руководству СССР заверениям не делать этого. Одновременно натовцы при поддержке есовского Брюсселя превратили ОБСЕ в механизм продвижения западных интересов на пространстве к "востоку от Вены" в ущерб общеевропейским задачам", - говорится в статье Лаврова для "Российской газеты", приуроченной к заседанию СМИД ОБСЕ в Вене.
Министр рассказал, что общеевропейский процесс был запущен на рубеже 1960-1970-х годов для преодоления раскола Европы, снижения уровня военно-политической конфронтации, развития торгово-экономического взаимодействия. По окончании "холодной войны" и блокового противостояния появился шанс на формирование общеевропейской архитектуры равной и неделимой безопасности, добавил он.
"Ее краеугольным камнем вполне могла стать ОБСЕ. При создании в 1994 году она объединила в своих рядах бывших членов Организации Варшавского договора, членов НАТО, а также нейтральные страны. По линии ОБСЕ на высшем уровне было согласовано важнейшее политическое обязательство – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Оно было торжественно зафиксировано в Парижской хартии для новой Европы 1990 года, Хартии европейской безопасности 1999 года, а также в Астанинской декларации 2010 года", - отметил Лавров.
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
ОБСЕ теряет роль площадки для обсуждения безопасности, заявила Жданова
27 ноября, 02:12
 
РоссияАвстрияСССРСергей ЛавровАлександр ГрушкоОБСЕНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала