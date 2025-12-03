ОБСЕ превратили в механизм продвижения западных интересов, заявил Лавров

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Страны НАТО превратили ОБСЕ в механизм продвижения западных интересов в ущерб общеевропейским задачам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Заседание Совета министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ пройдет в столице Австрии 4-5 декабря. Российскую сторону на нем представит замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Проблема в том, что страны-участницы ОБСЕ, представляющие коллективный Запад, не стали выполнять это обязательство (не укреплять свою безопасность за счет безопасности других - ред.), а сделали ставку на систему европейской безопасности с опорой на НАТО. С середины 1990-х годов они осуществляли экспансию Североатлантического альянса на восток, вопреки данным еще руководству СССР заверениям не делать этого. Одновременно натовцы при поддержке есовского Брюсселя превратили ОБСЕ в механизм продвижения западных интересов на пространстве к "востоку от Вены" в ущерб общеевропейским задачам", - говорится в статье Лаврова для "Российской газеты", приуроченной к заседанию СМИД ОБСЕ в Вене.
Министр рассказал, что общеевропейский процесс был запущен на рубеже 1960-1970-х годов для преодоления раскола Европы, снижения уровня военно-политической конфронтации, развития торгово-экономического взаимодействия. По окончании "холодной войны" и блокового противостояния появился шанс на формирование общеевропейской архитектуры равной и неделимой безопасности, добавил он.
"Ее краеугольным камнем вполне могла стать ОБСЕ. При создании в 1994 году она объединила в своих рядах бывших членов Организации Варшавского договора, членов НАТО, а также нейтральные страны. По линии ОБСЕ на высшем уровне было согласовано важнейшее политическое обязательство – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Оно было торжественно зафиксировано в Парижской хартии для новой Европы 1990 года, Хартии европейской безопасности 1999 года, а также в Астанинской декларации 2010 года", - отметил Лавров.