ОБСЕ превратили в механизм продвижения западных интересов, заявил Лавров

"Ее краеугольным камнем вполне могла стать ОБСЕ. При создании в 1994 году она объединила в своих рядах бывших членов Организации Варшавского договора, членов НАТО, а также нейтральные страны. По линии ОБСЕ на высшем уровне было согласовано важнейшее политическое обязательство – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Оно было торжественно зафиксировано в Парижской хартии для новой Европы 1990 года, Хартии европейской безопасности 1999 года, а также в Астанинской декларации 2010 года", - отметил Лавров.