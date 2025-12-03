Лавров назвал плачевным положение дел на площадке ОБСЕ

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российская делегация на заседании Совета министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ уделит особое внимание генезису нынешнего положения дел на венской площадке, ситуация плачевная, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Буквально на днях – 4-5 декабря – в Вене соберется на ежегодное заседание Совет министров иностранных дел ОБСЕ. Россия традиционно принимает активное участие в работе этого совещательного механизма. На этот раз – с учетом 50-летия подписания хельсинкского Заключительного акта – российская делегация уделит особое внимание генезису нынешнего положения дел на венской площадке. Скажу сразу: ситуация плачевная", - говорится в статье Лаврова для "Российской газеты", приуроченной к заседанию СМИД ОБСЕ в Вене.
Российскую сторону на заседании Совета министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ представит замглавы МИД РФ Александр Грушко.