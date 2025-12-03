Кварацхелия вошел в число претендентов на приз лучшему футболисту года

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Полузащитник сборной Грузии и французского "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия вошел в число пятнадцати претендентов на приз лучшему футболисту года по версии Globe Soccer Awards, сообщается в официальном аккаунте премии в соцсети Х.
- На приз лучшему футболисту года также претендуют Усман Дембеле, Дезире Дуэ, Ашраф Хакими, Нуну Мендеш, Витинья (все - "Пари Сен-Жермен"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"), Килиан Мбаппе, Винисиус (оба - "Реал"), Ламин Ямал, Роберт Левандовский, Педри, Рафинья (все - "Барселона"), Коул Палмер ("Челси"), Мохамед Салах ("Ливерпуль").
- На приз тренеру года претендуют Хаби Алонсо ("Реал"), Микель Артета ("Арсенал"), Луис Энрике ("ПСЖ"), Ханс-Дитер Флик ("Барселона"), Энцо Мареска ("Челси") и Арне Слот ("Ливерпуль").
Кварацхелия перешел в "ПСЖ" в январе из итальянского "Наполи" за 70 миллионов евро. Ранее грузинский футболист выступал за московский "Локомотив" и казанский "Рубин".
Globe Soccer Awards организована Ассоциацией европейских футбольных клубов. Премия вручается с 2010 года.