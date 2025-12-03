Рейтинг@Mail.ru
"Кузбасс" и "Водник" сыграли вничью в матче чемпионата России
21:26 03.12.2025 (обновлено: 21:45 03.12.2025)
"Кузбасс" и "Водник" сыграли вничью в матче чемпионата России
"Кузбасс" и "Водник" сыграли вничью в матче чемпионата России
Кемеровский "Кузбасс" на выезде сыграл вничью с архангельским "Водником" в матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 03.12.2025
водник, чемпионат россии по хоккею с мячом, кузбасс (кемерово)
Водник, Чемпионат России по хоккею с мячом, Кузбасс (Кемерово)
"Кузбасс" и "Водник" сыграли вничью в матче чемпионата России

"Кузбасс" и "Водник" сыграли вничью в матче чемпионата России по хоккею с мячом

© Фото : ХК "Кузбасс" (Кемерово)Хоккеисты "Кузбасса" из Кемерово
Хоккеисты Кузбасса из Кемерово - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : ХК "Кузбасс" (Кемерово)
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Кемеровский "Кузбасс" на выезде сыграл вничью с архангельским "Водником" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча, прошедшая в Архангельске, завершилась со счетом 2:2. В составе "Водника" голы забили Евгений Дергаев (44-я минута) и Павел Пожилов (90). У "Кузбасса" дубль оформил Дмитрий Макаров (62, 77).
"Водник" набрал 16 очков и идет на третьем месте в турнирной таблице, "Кузбасс" (13) располагается на четвертой строчке.
Результаты остальных матчей дня:
"Саяны" (Абакан) - "Родина" (Киров) - 4:6;
"Волга" (Ульяновск) - "Енисей" (Красноярск) - 1:6;
"Старт" (Нижний Новгород) - "СКА - Уральский трубник" (Первоуральск) - 1:0;
"Динамо" (Казань) - "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 5:10;
"Динамо" (Москва) - "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 12:3.
"Кузбасс" обыграл "Родину" в матче чемпионата России по хоккею с мячом
29 ноября, 15:42
