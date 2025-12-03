"Кузбасс" и "Водник" сыграли вничью в матче чемпионата России

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Кемеровский "Кузбасс" на выезде сыграл вничью с архангельским "Водником" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

"Саяны" (Абакан) - "Родина" (Киров) - 4:6;

"Волга" (Ульяновск) - "Енисей" (Красноярск) - 1:6;

"Старт" (Нижний Новгород) - "СКА - Уральский трубник" (Первоуральск) - 1:0;