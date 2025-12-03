https://ria.ru/20251203/kuzbass-2059638044.html
"Кузбасс" и "Водник" сыграли вничью в матче чемпионата России
"Кузбасс" и "Водник" сыграли вничью в матче чемпионата России - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
"Кузбасс" и "Водник" сыграли вничью в матче чемпионата России
Кемеровский "Кузбасс" на выезде сыграл вничью с архангельским "Водником" в матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 03.12.2025
2025-12-03T21:26:00+03:00
2025-12-03T21:26:00+03:00
2025-12-03T21:45:00+03:00
водник
чемпионат россии по хоккею с мячом
кузбасс (кемерово)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934511235_0:253:1373:1025_1920x0_80_0_0_6c991ff56f33a1ba40590ff158e7e8c4.jpg
/20251129/bendi-2058618459.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934511235_0:53:1373:1083_1920x0_80_0_0_4598743a4e401c634e35f02810c541fc.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
водник, чемпионат россии по хоккею с мячом, кузбасс (кемерово)
Водник, Чемпионат России по хоккею с мячом, Кузбасс (Кемерово)
"Кузбасс" и "Водник" сыграли вничью в матче чемпионата России
"Кузбасс" и "Водник" сыграли вничью в матче чемпионата России по хоккею с мячом
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Кемеровский "Кузбасс" на выезде сыграл вничью с архангельским "Водником" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча, прошедшая в Архангельске, завершилась со счетом 2:2. В составе "Водника" голы забили Евгений Дергаев (44-я минута) и Павел Пожилов (90). У "Кузбасса" дубль оформил Дмитрий Макаров (62, 77).
"Водник" набрал 16 очков и идет на третьем месте в турнирной таблице, "Кузбасс" (13) располагается на четвертой строчке.
Результаты остальных матчей дня:
"Саяны" (Абакан) - "Родина" (Киров) - 4:6;
"Волга" (Ульяновск) - "Енисей" (Красноярск) - 1:6;
"Старт" (Нижний Новгород) - "СКА - Уральский трубник" (Первоуральск) - 1:0;
"Динамо" (Казань) - "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 5:10;
"Динамо" (Москва) - "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 12:3.