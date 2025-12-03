В Кургане области задержали подростка по подозрению в госизмене

ЧЕЛЯБИНСК, 3 дек — РИА Новости. Семнадцатилетнего жителя Кургана задержали по подозрению в госизмене, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
"УФСБ России по Курганской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственная измена), задержан 17-летний местный житель", — говорится в релизе.
По данным спецслужбы, молодой человек связался в мессенджере с представителем подконтрольного СБУ украинского террористического движения и заявил, что готов помогать им в антироссийской деятельности. Он размещал в публичных местах Кургана призывы присоединяться к украинским террористам и отправлял фото автомобилей с символикой СВО. При этом, отметили в ФСБ, он знал, что целью террористической организации был сбор сведений о местных жителях, поддерживающих СВО, и поджоги их машин.
За выполненные задания юноша получил 30 долларов.
Против него возбудили уголовное дело, сейчас он находится в СИЗО. По статье о госизмене ему грозит до 20 лет лишения свободы.
