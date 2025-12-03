Рейтинг@Mail.ru
В Кургане области задержали подростка по подозрению в госизмене - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/kurgan-2059567021.html
В Кургане области задержали подростка по подозрению в госизмене
В Кургане области задержали подростка по подозрению в госизмене - РИА Новости, 03.12.2025
В Кургане области задержали подростка по подозрению в госизмене
Семнадцатилетнего жителя Кургана задержали по подозрению в госизмене, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T17:08:00+03:00
2025-12-03T17:08:00+03:00
происшествия
курганская область
курган
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
https://ria.ru/20251202/kuban-2059118403.html
https://ria.ru/20251129/fsb-2058572224.html
курганская область
курган
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курганская область, курган, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Происшествия, Курганская область, Курган, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
В Кургане области задержали подростка по подозрению в госизмене

В Кургане задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в госизмене

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / ФСБ России
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЧЕЛЯБИНСК, 3 дек — РИА Новости. Семнадцатилетнего жителя Кургана задержали по подозрению в госизмене, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
"УФСБ России по Курганской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (государственная измена), задержан 17-летний местный житель", — говорится в релизе.
Задержание жительницы Краснодарского края, подозреваемой в госизмене - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
На Кубани задержали подозреваемую в госизмене
2 декабря, 09:48
По данным спецслужбы, молодой человек связался в мессенджере с представителем подконтрольного СБУ украинского террористического движения и заявил, что готов помогать им в антироссийской деятельности. Он размещал в публичных местах Кургана призывы присоединяться к украинским террористам и отправлял фото автомобилей с символикой СВО. При этом, отметили в ФСБ, он знал, что целью террористической организации был сбор сведений о местных жителях, поддерживающих СВО, и поджоги их машин.
За выполненные задания юноша получил 30 долларов.
Против него возбудили уголовное дело, сейчас он находится в СИЗО. По статье о госизмене ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Видео с агентом Киева, планировавшим подорвать газопровод в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
ФСБ предотвратила теракт на газопроводе в Подмосковье
29 ноября, 09:46
 
ПроисшествияКурганская областьКурганФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала