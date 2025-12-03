Кроуфорда лишили звания абсолютного чемпиона мира, пишут СМИ

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Американец Теренс Кроуфорд лишен титула по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и звания абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, сообщает The Ring в соцсети X.
Решение было принято на 63-й конвенции организации в Таиланде из-за невыплаты Кроуфордом чемпионских взносов. Титул чемпиона WBC во втором среднем весе объявлен вакантным. За него сразятся британец Хамза Шираз и француз Кристиан Мбилли, а гватемалец Лестер Мартинес станет обязательным претендентом.
Кроуфорду 38 лет. В сентябре он победил мексиканца Сауля Альвареса единогласным решением судей и завоевал все чемпионские титулы во втором среднем весе. Этот поединок стал для него первым в данной категории. Всего американец провел 42 боя и победил во всех из них, при этом 31 раз - нокаутом. Американец является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем (2017) и полусреднем (2023) весе. Также Кроуфорд - первый боксер в истории, ставший абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях в "эру четырех поясов".
После победы над Альваресом Кроуфорд заявил, что обсудит с командой возможное завершение карьеры.
