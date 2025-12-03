Рейтинг@Mail.ru
Кроуфорда лишили звания абсолютного чемпиона мира, пишут СМИ
Единоборства
 
13:18 03.12.2025 (обновлено: 13:46 03.12.2025)
Кроуфорда лишили звания абсолютного чемпиона мира, пишут СМИ
Кроуфорда лишили звания абсолютного чемпиона мира, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Кроуфорда лишили звания абсолютного чемпиона мира, пишут СМИ
Американец Теренс Кроуфорд лишен титула по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и звания абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, сообщает The... РИА Новости Спорт, 03.12.2025
единоборства
теренс кроуфорд
бокс
спорт
теренс кроуфорд, бокс, спорт
Единоборства, Теренс Кроуфорд, Бокс, Спорт
Кроуфорда лишили звания абсолютного чемпиона мира, пишут СМИ

The Ring: Кроуфорд лишен титула WBC и звания абсолютного чемпиона мира

© Соцсети боксераТеренс Кроуфорд
Теренс Кроуфорд - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Соцсети боксера
Теренс Кроуфорд. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Американец Теренс Кроуфорд лишен титула по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и звания абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, сообщает The Ring в соцсети X.
Решение было принято на 63-й конвенции организации в Таиланде из-за невыплаты Кроуфордом чемпионских взносов. Титул чемпиона WBC во втором среднем весе объявлен вакантным. За него сразятся британец Хамза Шираз и француз Кристиан Мбилли, а гватемалец Лестер Мартинес станет обязательным претендентом.
Кроуфорду 38 лет. В сентябре он победил мексиканца Сауля Альвареса единогласным решением судей и завоевал все чемпионские титулы во втором среднем весе. Этот поединок стал для него первым в данной категории. Всего американец провел 42 боя и победил во всех из них, при этом 31 раз - нокаутом. Американец является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем (2017) и полусреднем (2023) весе. Также Кроуфорд - первый боксер в истории, ставший абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях в "эру четырех поясов".
После победы над Альваресом Кроуфорд заявил, что обсудит с командой возможное завершение карьеры.
ЕдиноборстваТеренс КроуфордБоксСпорт
 
