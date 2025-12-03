Генпрокуратура подала второй иск о конфискации активов экс-главы ВС Адыгеи

КРАСНОДАР, 3 дек – РИА Новости. Генпрокуратура РФ подала второй, новый иск к экс-главе Верховного суда Адыгеи Аслану Трахову, в котором вновь требует обратить некие активы в доход РФ, следует из данных картотеки суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно данным картотеки, в Октябрьский районный суд Краснодара поступил иск от первого замгенпрокурора РФ по делу "об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества". Ответчиками по иску выступают Аслан Трахов, а также Рустем Трахов, Сусанна Коблева (дочь Аслана Трахова, по данным СМИ), Зарема и Светлана Траховы, Каплан и Султан Коблевы и другие. Всего в деле указаны 44 ответчика. Суть требований в картотеке не раскрывается.

Среди третьих лиц по делу проходят Росимущество и Росреестр, АО "Марьинское", ООО СЗ "Дарстрой-Регион", ООО "Колосс", ООО "Диво" и другие.

Предварительное заседание по делу назначено на 19 декабря.

В сентябре суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства имущество Трахова, полученное в нарушение законодательства о противодействии коррупции. По данным Четвертого кассационного суда, активы, которые приобрели экс-председатель, его семья и доверенные лица во время осуществления полномочий председателя суда Траховым, оценивалось значительно дороже официально заявленных доходов и фактически принадлежали ему. По данным СМИ, стоимость изъятых активов тогда оценивалась в более чем 13 миллиардов рублей.

В октябре стало известно, что в отношении Сусанны Коблевой, которая, по данным СМИ, является дочерью Трахова, было возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и легализации денежных средств. В документах она фигурирует в качестве обвиняемой. Бывший супруг Коблевой - Каплан также был задержан по подозрению в мошенничестве, следует из документов в распоряжении РИА Новости. Кроме того, обвинение в мошенничестве предъявлено двум предпринимателям - Алексею Еремышко и Александру Агееву, которые, по информации СМИ, являлись участниками процесса по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества у Трахова.