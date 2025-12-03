https://ria.ru/20251203/kostin-2059478272.html
Костин рассказал, что помешает ВТБ выплатить дивиденды по итогам года
Костин рассказал, что помешает ВТБ выплатить дивиденды по итогам года - РИА Новости, 03.12.2025
Костин рассказал, что помешает ВТБ выплатить дивиденды по итогам года
Необходимость ускоренного накопления буфера капитала может помешать выплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере 50% от прибыли ВТБ, заявил глава банка... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T12:28:00+03:00
2025-12-03T12:28:00+03:00
2025-12-03T12:28:00+03:00
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
андрей костин (банкир)
рбк (медиагруппа)
Костин рассказал, что помешает ВТБ выплатить дивиденды по итогам года
Костин: ВТБ может не выплатить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Необходимость ускоренного накопления буфера капитала может помешать выплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере 50% от прибыли ВТБ, заявил глава банка Андрей Костин в рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
"Помешать может одно. В ближайшие годы предстоит очень резкий скачок повышения достаточности капитала. Мы считали, что буквально за пять лет мы должны нарастить 1,7 триллиона рублей в капитал. Мне кажется, это избыточное требование", - сказал Костин
, отвечая на вопрос в интервью телеканалу "РБК
ТВ", что может помешать ВТБ заплатить дивиденды в размере не 25%, а 50% от чистой прибыли?
"У нас это огромное повышение капитала, мы вынуждены тратить большую часть сегодня своей прибыли, если не целиком, на увеличение капитала", - добавил банкир.
Костин также отметил, что ВТБ "с удовольствием бы платил больше дивидендов" и "не так быстро наращивали капитал". "Это дискуссия с Центральным банком", - уточнил он.
В начале декабря глава банка сообщал, что ВТБ планирует выплатить дивиденды по итогам 2025 года, их размер может составить от 25% до 50% от чистой прибыли.
В ноябре прошлого года регулятор принял решение скорректировать график установления национальной антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала: с 1 февраля 2025 года антициклическая надбавка установлена в размере 0,25% от активов, взвешенных по риску, а с 1 июля - в размере 0,5% от активов, взвешенных по риску.
Регулятор считает, что накопление антициклической надбавки в размере 0,5 процентного пункта наряду с макропруденциальными буферами по отдельным видам кредитов будет способствовать большей устойчивости банков.