Костин рассказал, что помешает ВТБ выплатить дивиденды по итогам года

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Необходимость ускоренного накопления буфера капитала может помешать выплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере 50% от прибыли ВТБ, заявил глава банка Андрей Костин в рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

"Помешать может одно. В ближайшие годы предстоит очень резкий скачок повышения достаточности капитала. Мы считали, что буквально за пять лет мы должны нарастить 1,7 триллиона рублей в капитал. Мне кажется, это избыточное требование", - сказал Костин , отвечая на вопрос в интервью телеканалу " РБК ТВ", что может помешать ВТБ заплатить дивиденды в размере не 25%, а 50% от чистой прибыли?

"У нас это огромное повышение капитала, мы вынуждены тратить большую часть сегодня своей прибыли, если не целиком, на увеличение капитала", - добавил банкир.

Костин также отметил, что ВТБ "с удовольствием бы платил больше дивидендов" и "не так быстро наращивали капитал". "Это дискуссия с Центральным банком", - уточнил он.

В начале декабря глава банка сообщал, что ВТБ планирует выплатить дивиденды по итогам 2025 года, их размер может составить от 25% до 50% от чистой прибыли.

В ноябре прошлого года регулятор принял решение скорректировать график установления национальной антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала: с 1 февраля 2025 года антициклическая надбавка установлена в размере 0,25% от активов, взвешенных по риску, а с 1 июля - в размере 0,5% от активов, взвешенных по риску.