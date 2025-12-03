Рейтинг@Mail.ru
Костин рассказал, что помешает ВТБ выплатить дивиденды по итогам года
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
12:28 03.12.2025
Костин рассказал, что помешает ВТБ выплатить дивиденды по итогам года
Костин рассказал, что помешает ВТБ выплатить дивиденды по итогам года - РИА Новости, 03.12.2025
Костин рассказал, что помешает ВТБ выплатить дивиденды по итогам года
Необходимость ускоренного накопления буфера капитала может помешать выплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере 50% от прибыли ВТБ, заявил глава банка... РИА Новости, 03.12.2025
экономика, андрей костин (банкир), рбк (медиагруппа)
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Андрей Костин (банкир), РБК (медиагруппа)
Костин рассказал, что помешает ВТБ выплатить дивиденды по итогам года

Костин: ВТБ может не выплатить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли

© РИА Новости / Евгений Биятов
Президент - председатель правления Банк ВТБ Андрей Костин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" в Москве
Президент - председатель правления Банк ВТБ Андрей Костин на инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет! в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Президент - председатель правления Банк ВТБ Андрей Костин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Необходимость ускоренного накопления буфера капитала может помешать выплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере 50% от прибыли ВТБ, заявил глава банка Андрей Костин в рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
"Помешать может одно. В ближайшие годы предстоит очень резкий скачок повышения достаточности капитала. Мы считали, что буквально за пять лет мы должны нарастить 1,7 триллиона рублей в капитал. Мне кажется, это избыточное требование", - сказал Костин, отвечая на вопрос в интервью телеканалу "РБК ТВ", что может помешать ВТБ заплатить дивиденды в размере не 25%, а 50% от чистой прибыли?
"У нас это огромное повышение капитала, мы вынуждены тратить большую часть сегодня своей прибыли, если не целиком, на увеличение капитала", - добавил банкир.
Костин также отметил, что ВТБ "с удовольствием бы платил больше дивидендов" и "не так быстро наращивали капитал". "Это дискуссия с Центральным банком", - уточнил он.
В начале декабря глава банка сообщал, что ВТБ планирует выплатить дивиденды по итогам 2025 года, их размер может составить от 25% до 50% от чистой прибыли.
В ноябре прошлого года регулятор принял решение скорректировать график установления национальной антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала: с 1 февраля 2025 года антициклическая надбавка установлена в размере 0,25% от активов, взвешенных по риску, а с 1 июля - в размере 0,5% от активов, взвешенных по риску.
Регулятор считает, что накопление антициклической надбавки в размере 0,5 процентного пункта наряду с макропруденциальными буферами по отдельным видам кредитов будет способствовать большей устойчивости банков.
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
 
