Французский политик заявил о коррупции в Еврокомиссии
17:17 03.12.2025
Французский политик заявил о коррупции в Еврокомиссии
Французский политик заявил о коррупции в Еврокомиссии
Французский политик заявил о коррупции в Еврокомиссии

Филиппо предрек вскрытие фактов коррупции в ЕК с миллиардами для Украины

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкФлаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
ПАРИЖ, 3 дек – РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо выразил уверенность в том, что в будущем вскроются факты коррупции в Еврокомиссии с миллиардами евро, которые направляются Украине.
Бельгийская полиция во вторник провела обыски в штаб-квартире дипломатической службы ЕС и задержала трех человек в рамках расследования дела о мошенничестве, связанном с финансируемой Евросоюзом программой подготовки молодых дипломатов. Газета Soir писала, что среди задержанных - экс-глава евродипломатии Федерика Могерини. После допроса всех троих выпустили.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Мы можем дать". Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине
Вчера, 17:06
"Уровень коррупции внутри европейских институтов становится феноменальным!... Можно представить себе, как в будущем вскроется коррупция в десять раз масштабнее с учетом десятков миллиардов, направляемых Украине. Откаты и т. д. Чудовищно!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети X.
Филиппо также назвал ЕС самой коррумпированной структурой в мире и призвал "уничтожить монстра".
"В нем (ЕС – ред.) крутятся огромные деньги и у него сосредоточена огромная власть, но при этом отсутствует какой-либо демократический контроль", - добавил он.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила 1 декабря, что с февраля 2022 года ЕС уже предоставил Украине более 187 миллиардов евро.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Коррупция в Брюсселе такая же масштабная, как на Украине, заявил Сийярто
Вчера, 15:31
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Брюсселе были ошарашены обысками в службе внешних связей ЕС, пишут СМИ
Вчера, 11:50
 
