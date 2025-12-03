ПАРИЖ, 3 дек – РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо выразил уверенность в том, что в будущем вскроются факты коррупции в Еврокомиссии с миллиардами евро, которые направляются Украине.

Бельгийская полиция во вторник провела обыски в штаб-квартире дипломатической службы ЕС и задержала трех человек в рамках расследования дела о мошенничестве, связанном с финансируемой Евросоюзом программой подготовки молодых дипломатов. Газета Soir писала, что среди задержанных - экс-глава евродипломатии Федерика Могерини . После допроса всех троих выпустили.

"Уровень коррупции внутри европейских институтов становится феноменальным!... Можно представить себе, как в будущем вскроется коррупция в десять раз масштабнее с учетом десятков миллиардов, направляемых Украине . Откаты и т. д. Чудовищно!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети X.

Филиппо также назвал ЕС самой коррумпированной структурой в мире и призвал "уничтожить монстра".

"В нем (ЕС – ред.) крутятся огромные деньги и у него сосредоточена огромная власть, но при этом отсутствует какой-либо демократический контроль", - добавил он.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила 1 декабря, что с февраля 2022 года ЕС уже предоставил Украине более 187 миллиардов евро.

Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева . Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.