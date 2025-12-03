ПАРИЖ, 3 дек – РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо выразил уверенность в том, что в будущем вскроются факты коррупции в Еврокомиссии с миллиардами евро, которые направляются Украине.
Бельгийская полиция во вторник провела обыски в штаб-квартире дипломатической службы ЕС и задержала трех человек в рамках расследования дела о мошенничестве, связанном с финансируемой Евросоюзом программой подготовки молодых дипломатов. Газета Soir писала, что среди задержанных - экс-глава евродипломатии Федерика Могерини. После допроса всех троих выпустили.
Филиппо также назвал ЕС самой коррумпированной структурой в мире и призвал "уничтожить монстра".
"В нем (ЕС – ред.) крутятся огромные деньги и у него сосредоточена огромная власть, но при этом отсутствует какой-либо демократический контроль", - добавил он.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила 1 декабря, что с февраля 2022 года ЕС уже предоставил Украине более 187 миллиардов евро.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.