Глава Хакасии подписал вызывавший споры закон о межбюджетных отношениях
12:29 03.12.2025
Глава Хакасии подписал вызывавший споры закон о межбюджетных отношениях
Глава Хакасии подписал вызывавший споры закон о межбюджетных отношениях - РИА Новости, 03.12.2025
Глава Хакасии подписал вызывавший споры закон о межбюджетных отношениях
Глава Хакасии Валентин Коновалов подписал закон о межбюджетных отношениях, ранее вызвавший конфликт между правительством региона и местным парламентом, сообщили РИА Новости, 03.12.2025
Глава Хакасии подписал вызывавший споры закон о межбюджетных отношениях

Глава Хакасии Коновалов подписал скандальный закон о межбюджетных отношениях

Валентин Коновалов. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 3 дек – РИА Новости. Глава Хакасии Валентин Коновалов подписал закон о межбюджетных отношениях, ранее вызвавший конфликт между правительством региона и местным парламентом, сообщили в пресс-службе правительства Хакасии.
"Закон "О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Республике Хакасия", за который депутаты верховного совета Хакасии проголосовали на последней сессии 26 ноября, сегодня подписан главой республики Валентином Коноваловым. Перед подписанием документ прошел положенную в таких случаях экспертизу в профильных министерствах регионального правительства", - говорится в сообщении.
По данным регионального правительства, последняя редакция закона учитывает позицию главы Хакасии Коновалова и выводы Пятого апелляционного суда. Принятый документ позволяет правительству Хакасии реализовывать свои права в части применения мер ответственности к нарушителям финансовой дисциплины в муниципалитетах.
В республиканском парламенте отметили, что в разногласиях правительства и верховного совета поставлена точка.
"Правительство, как и прежде, может применять меры финансовой дисциплины к муниципалитетам, которые нарушают условия использования дотаций. Но теперь верховный совет закрепил свое право вносить соответствующие изменения в бюджет. Процедура стала более понятной и прозрачной", - уточнили в парламенте Хакасии.
Закон о межбюджетных отношениях первоначально был принят республиканским парламентом в декабре 2024 года. Однако в январе следующего года Коновалов наложил вето на этот документ. Уже тогда закон стал предметом широкого общественного обсуждения и приобрел репутацию "скандального".
В мае депутаты республиканского парламента преодолели вето главы Хакасии и одобрили закон, который обязывает правительство региона согласовывать с парламентом перераспределение дотаций между муниципалитетами. Коновалов назвал закон "антинародным", позволяющим недобросовестным чиновникам бесконтрольно тратить деньги, и заявил, что подпишет его, но правительство республики инициирует судебную проверку. И 10 июня был подан в суд иск об оспаривании отдельных положений этого закона.
Как уточнялось тогда в сообщении регионального правительства, оспариваемые нормы ограничивают полномочия исполнительной власти по управлению региональным бюджетом, вступают в противоречие с нормами федерального законодательства и принципом самостоятельности бюджетов, а также порождают ситуацию правовой неопределенности, позволяющую муниципальным руководителям нарушать соглашения с регионом и самостоятельно повышать свою зарплату.
В августе Верховный суд Хакасии отказал правительству региона в удовлетворении иска. А уже в октябре Пятый апелляционный суд общей юрисдикции Новосибирска частично отменил решение Верховного суда Хакасии и удовлетворил иск правительства республики об оспаривании некоторых положений закона.
Республика ХакасияНовосибирскВалентин КоноваловЭкономика
 
 
Заголовок открываемого материала