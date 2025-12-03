https://ria.ru/20251203/konkurs-2059448723.html
РИА Новости и Одноклассники запускают новогодний конкурс "Сказки оживают"
РИА Новости и Одноклассники запускают новогодний конкурс "Сказки оживают" - РИА Новости, 03.12.2025
РИА Новости и Одноклассники запускают новогодний конкурс "Сказки оживают"
РИА Новости совместно с ОК запускают конкурс "Сказки оживают", посвященный новогодним рисункам. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T11:11:00+03:00
2025-12-03T11:11:00+03:00
2025-12-03T11:11:00+03:00
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. РИА Новости совместно с ОК запускают конкурс "Сказки оживают", посвященный новогодним рисункам.
Новый год — время чудес, подарков и, конечно же, ярких фантазий! Наш зимний конкурс приглашает всех воплотить свои фантазии в жизнь: с 3 по 17 декабря в комментарии под постом на странице РИА Новости в Одноклассниках
присылайте фотографии новогодних рисунков — ваших или ваших детей и внуков.
Нарисовать можно все что угодно на тему зимы и Нового года: Деда Мороза, елку в гирляндах, снеговика, подарки.
Лучшие рисунки будут опубликованы в отдельном посте на странице сообщества, а также будут определены пять победителей: они получат от Одноклассников подписку "Все включено" на месяц.
Более того, самые яркие картинки "оживут" с помощью нейросетей и будут показаны на медиафасаде МИА "Россия сегодня" в центре Москвы.