РИА Новости и Одноклассники запускают новогодний конкурс "Сказки оживают"

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. РИА Новости совместно с ОК запускают конкурс "Сказки оживают", посвященный новогодним рисункам.

Новый год — время чудес, подарков и, конечно же, ярких фантазий! Наш зимний конкурс приглашает всех воплотить свои фантазии в жизнь: с 3 по 17 декабря в комментарии под постом на странице РИА Новости в Одноклассниках присылайте фотографии новогодних рисунков — ваших или ваших детей и внуков.

Нарисовать можно все что угодно на тему зимы и Нового года: Деда Мороза, елку в гирляндах, снеговика, подарки.

Лучшие рисунки будут опубликованы в отдельном посте на странице сообщества, а также будут определены пять победителей: они получат от Одноклассников подписку "Все включено" на месяц.