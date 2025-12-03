https://ria.ru/20251203/kolumbiya-2059651305.html
Колумбийский депутат прокомментировал закон о запрете наемничества
Колумбийский депутат прокомментировал закон о запрете наемничества - РИА Новости, 03.12.2025
Колумбийский депутат прокомментировал закон о запрете наемничества
Колумбийский депутат от правящей коалиции "Исторический пакт" Алехандро Торо заявил РИА Новости, что принятие законопроекта о присоединении Колумбии к конвенции
2025-12-03T23:26:00+03:00
2025-12-03T23:26:00+03:00
2025-12-03T23:26:00+03:00
БОГОТА, 3 дек – РИА Новости. Колумбийский депутат от правящей коалиции "Исторический пакт" Алехандро Торо заявил РИА Новости, что принятие законопроекта о присоединении Колумбии к конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года является сигналом, что колумбийцам, воюющим на Украине и в других странах мира, пора возвращаться домой.
Ранее законопроект был принят палатой представителей колумбийского конгресса 94 голосами за при 17 против.
«
"Это сигнал, чтобы они возвращались на родину. Пусть возвращаются домой и работают в охранном секторе, консультантами в охранных предприятиях, но не занимаются наемничеством. Надеемся, что это повлияет не только на тех, кто находится на Украине
, но и тех, кто вербуется в Мексику
, Судан
или Йемен", - заявил Торо, являющийся координатором работы над данным законопроектом.
Также собеседник агентства отметил, что хотя законопроект далее поступит на проверку в конституционный суд, а ООН
проверит надлежащее исполнение процедуры ратификации, сегодняшнее голосование уже стало сигналом для вербовщиков, что Колумбия
встала на путь криминализации их деятельности.
"Послан, по крайней мере, предупреждающий сигнал. Компании, занимающиеся вербовкой, знают, что мы на пути к тому, чтобы вербовка, финансирование и обучение колумбийских наемников стали уголовными преступлениями", - отметил депутат.
Впервые законопроект попал в программу заседания Палаты представителей 21 октября, но с тех пор его рассмотрение неоднократно переносилось. При этом, президент Колумбии Густаво Петро
еще 7 августа сообщил, что обратился в конгресс с ходатайством о рассмотрении законопроекта о присоединении Колумбии к конвенции о запрете наемничества 1989 года в срочном порядке.
Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ
в Боготе Николая Тавдумадзе
в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ
обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели под различными предлогами не выплачивают родственникам положенные компенсации.