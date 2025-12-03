Рейтинг@Mail.ru
Колумбийский депутат прокомментировал закон о запрете наемничества - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:26 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/kolumbiya-2059651305.html
Колумбийский депутат прокомментировал закон о запрете наемничества
Колумбийский депутат прокомментировал закон о запрете наемничества - РИА Новости, 03.12.2025
Колумбийский депутат прокомментировал закон о запрете наемничества
Колумбийский депутат от правящей коалиции "Исторический пакт" Алехандро Торо заявил РИА Новости, что принятие законопроекта о присоединении Колумбии к конвенции РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T23:26:00+03:00
2025-12-03T23:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
колумбия
украина
мексика
густаво петро
николай тавдумадзе (посол рф в боготе )
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103383/11/1033831171_4:0:4000:2248_1920x0_80_0_0_f21027b7a0d9beff24aa3953826cc756.jpg
https://ria.ru/20251006/ukraina-2046565954.html
https://ria.ru/20250812/kolumbiya-2034700472.html
https://ria.ru/20251004/kolumbiya-2046313789.html
колумбия
украина
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103383/11/1033831171_798:0:3795:2248_1920x0_80_0_0_1cf60a9c988aad262a73a55b8e9b9cc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, колумбия, украина, мексика, густаво петро, николай тавдумадзе (посол рф в боготе ), оон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Колумбия, Украина, Мексика, Густаво Петро, Николай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе ), ООН, Вооруженные силы Украины
Колумбийский депутат прокомментировал закон о запрете наемничества

РИА Новости: колумбийский депутат призвал наемников вернуться домой с Украины

© Flickr / Mike TФлаг Колумбии
Флаг Колумбии - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Flickr / Mike T
Флаг Колумбии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БОГОТА, 3 дек – РИА Новости. Колумбийский депутат от правящей коалиции "Исторический пакт" Алехандро Торо заявил РИА Новости, что принятие законопроекта о присоединении Колумбии к конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года является сигналом, что колумбийцам, воюющим на Украине и в других странах мира, пора возвращаться домой.
Ранее законопроект был принят палатой представителей колумбийского конгресса 94 голосами за при 17 против.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Украина нарушает конвенцию против наемничества, заявил колумбийский юрист
6 октября, 07:16
«
"Это сигнал, чтобы они возвращались на родину. Пусть возвращаются домой и работают в охранном секторе, консультантами в охранных предприятиях, но не занимаются наемничеством. Надеемся, что это повлияет не только на тех, кто находится на Украине, но и тех, кто вербуется в Мексику, Судан или Йемен", - заявил Торо, являющийся координатором работы над данным законопроектом.
Также собеседник агентства отметил, что хотя законопроект далее поступит на проверку в конституционный суд, а ООН проверит надлежащее исполнение процедуры ратификации, сегодняшнее голосование уже стало сигналом для вербовщиков, что Колумбия встала на путь криминализации их деятельности.
"Послан, по крайней мере, предупреждающий сигнал. Компании, занимающиеся вербовкой, знают, что мы на пути к тому, чтобы вербовка, финансирование и обучение колумбийских наемников стали уголовными преступлениями", - отметил депутат.
Впервые законопроект попал в программу заседания Палаты представителей 21 октября, но с тех пор его рассмотрение неоднократно переносилось. При этом, президент Колумбии Густаво Петро еще 7 августа сообщил, что обратился в конгресс с ходатайством о рассмотрении законопроекта о присоединении Колумбии к конвенции о запрете наемничества 1989 года в срочном порядке.
Вид на Боготу, Колумбия - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Эксперт назвал последствия принятия закона о борьбе с наемниками в Колумбии
12 августа, 03:20
Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели под различными предлогами не выплачивают родственникам положенные компенсации.
Площадь Боливара в Боготе, Колумбия - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Эксперт рассказал о ситуации с запретом наемничества в Колумбии
4 октября, 05:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКолумбияУкраинаМексикаГуставо ПетроНиколай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе )ООНВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала