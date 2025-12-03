Колумбийский депутат прокомментировал закон о запрете наемничества

БОГОТА, 3 дек – РИА Новости. Колумбийский депутат от правящей коалиции "Исторический пакт" Алехандро Торо заявил РИА Новости, что принятие законопроекта о присоединении Колумбии к конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года является сигналом, что колумбийцам, воюющим на Украине и в других странах мира, пора возвращаться домой.