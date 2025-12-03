https://ria.ru/20251203/kolumbiya-2059628232.html
Колумбия приняла проект о присоединении к конвенции против наемничества
Колумбия приняла проект о присоединении к конвенции против наемничества - РИА Новости, 03.12.2025
Колумбия приняла проект о присоединении к конвенции против наемничества
Конгресс Колумбии принял законопроект о присоединении страны к конвенции против наемничества на фоне массовой вербовки колумбийцев в ВСУ
2025-12-03T20:20:00+03:00
2025-12-03T20:20:00+03:00
2025-12-03T20:20:00+03:00
колумбия
колумбия
Колумбия приняла проект о присоединении к конвенции против наемничества
Конгресс Колумбии принял проект о присоединении к конвенции против наемничества