Колумбия приняла проект о присоединении к конвенции против наемничества

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Палата представителей конгресса Колумбии утвердила законопроект о присоединении страны к Конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года, следует из трансляции заседания на YouTube.

Законопроект был принят 94 голосами за при 17 против.

В марте эта инициатива была утверждена в ходе пленарного заседания верхней палаты конгресса.

Согласно правилам процедуры, после утверждения обеими палатами конгресса законопроект поступает на подпись президента Колумбии , а также по необходимости проходит проверку в конституционном суде.

Впервые законопроект попал в программу заседания Палаты представителей 21 октября, но с тех пор его рассмотрение неоднократно переносилось. При этом, президент Колумбии Густаво Петро еще 7 августа сообщил, что обратился в конгресс с ходатайством о рассмотрении законопроекта о присоединении Колумбии к конвенции о запрете наемничества 1989 года в срочном порядке.

Координатором работы над законопроектом выступает депутат от правящей коалиции "Исторический пакт" Алехандро Торо, который в ноябре во время заседания палаты представителей конгресса заявил, что на Украине гибнут по 20 колумбийских наемников в неделю, и призвал парламентариев утвердить законопроект о присоединении Колумбии к указанной конвенции.

Боготе Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.