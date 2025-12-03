Колумбия приняла проект о присоединении к конвенции против наемничества

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Палата представителей конгресса Колумбии утвердила законопроект о присоединении страны к Конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года, следует из трансляции заседания на YouTube.
Законопроект был принят 94 голосами за при 17 против.
В марте эта инициатива была утверждена в ходе пленарного заседания верхней палаты конгресса.
Согласно правилам процедуры, после утверждения обеими палатами конгресса законопроект поступает на подпись президента Колумбии, а также по необходимости проходит проверку в конституционном суде.
Впервые законопроект попал в программу заседания Палаты представителей 21 октября, но с тех пор его рассмотрение неоднократно переносилось. При этом, президент Колумбии Густаво Петро еще 7 августа сообщил, что обратился в конгресс с ходатайством о рассмотрении законопроекта о присоединении Колумбии к конвенции о запрете наемничества 1989 года в срочном порядке.
Координатором работы над законопроектом выступает депутат от правящей коалиции "Исторический пакт" Алехандро Торо, который в ноябре во время заседания палаты представителей конгресса заявил, что на Украине гибнут по 20 колумбийских наемников в неделю, и призвал парламентариев утвердить законопроект о присоединении Колумбии к указанной конвенции.
Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели под различными предлогами не выплачивают родственникам положенные компенсации.