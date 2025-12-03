https://ria.ru/20251203/kolesnikov-2059587085.html
Российский пловец-чемпион признался в страхе перед открытыми водоемами
Российский пловец-чемпион признался в страхе перед открытыми водоемами - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Российский пловец-чемпион признался в страхе перед открытыми водоемами
Двукратный призер Олимпийских игр в Токио, двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников рассказал РИА Новости, что боится открытых водных пространств. РИА Новости Спорт, 03.12.2025
2025-12-03T18:15:00+03:00
2025-12-03T18:15:00+03:00
2025-12-03T18:35:00+03:00
спорт
климент колесников
плавание
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036589690_427:777:2687:2048_1920x0_80_0_0_9b8041d509d8b6417d6b31518f97c695.jpg
/20251202/plavanie-2059233037.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036589690_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_028df1ab007ba4e3ab38f96bd6cd30f7.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, климент колесников, плавание
Спорт, Климент Колесников, Плавание
Российский пловец-чемпион признался в страхе перед открытыми водоемами
Пловец Колесников рассказал о неприязни к открытым водным пространствам