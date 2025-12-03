Рейтинг@Mail.ru
Российский пловец-чемпион признался в страхе перед открытыми водоемами
18:15 03.12.2025
Российский пловец-чемпион признался в страхе перед открытыми водоемами
Двукратный призер Олимпийских игр в Токио, двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников рассказал РИА Новости, что боится открытых водных пространств. РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Российский пловец-чемпион признался в страхе перед открытыми водоемами

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКлимент Колесников
© РИА Новости / Максим Богодвид
Климент Колесников. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Двукратный призер Олимпийских игр в Токио, двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников рассказал РИА Новости, что боится открытых водных пространств.
"У меня не скажу, что болезнь, но неприязнь к открытым водным пространствам: рекам, озерам, морям. В девяти из десяти случаях я не пойду купаться. Даже на море. Не люблю. У меня неприятное ощущение от того, что я не знаю, что находится под водой. Даже на отдыхе на море я лучше полежу на суше, позагораю, чем пойду купаться", - сказал Колесников.
Колесникову 25 лет. В августе он впервые в карьере стал чемпионом мира, пловец в Сингапуре завоевал золотые медали на дистанции 50 м на спине и в комбинированной эстафете 4 по 100 м.
