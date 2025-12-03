https://ria.ru/20251203/knyazhevskaya-2059309129.html
Княжевская: внесли изменения в документацию для реконструкции подстанции
Княжевская: внесли изменения в документацию для реконструкции подстанции - РИА Новости, 03.12.2025
Княжевская: внесли изменения в документацию для реконструкции подстанции
В Москве внесли изменения в граддокументацию для реконструкции подстанции в районе Отрадное, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская. РИА Новости, 03.12.2025
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Москве внесли изменения в граддокументацию для реконструкции подстанции в районе Отрадное, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
"На земельном участке площадью 8,5 гектара по адресу: Высоковольтный проезд, земельный участок 1/39, предусмотрена реконструкция подстанции "Бескудниково" со строительством объектов общей площадью почти 1,6 тысячи квадратных метров", - приводит слова Княжевской пресс-служба Москомархитектуры.
Благодаря реконструкции в городе обеспечат повышение надежности энергоснабжения девяти районов на севере Москвы.
Также работы направлены на модернизацию инженерной инфраструктуры, добавляется в пресс-релизе.