Княжевская: внесли изменения в документацию для реконструкции подстанции

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Москве внесли изменения в граддокументацию для реконструкции подстанции в районе Отрадное, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"На земельном участке площадью 8,5 гектара по адресу: Высоковольтный проезд, земельный участок 1/39, предусмотрена реконструкция подстанции "Бескудниково" со строительством объектов общей площадью почти 1,6 тысячи квадратных метров", - приводит слова Княжевской пресс-служба Москомархитектуры.

Благодаря реконструкции в городе обеспечат повышение надежности энергоснабжения девяти районов на севере Москвы.