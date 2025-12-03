Россияне, вынужденно севшие в Актау, вылетели в Актобе

АЛМА-АТА, 3 дек - РИА Новости. Российские пассажиры рейса турецкой авиакомпании Pegasus, рейс которой летел из Стамбула в Актобе и который приземлился во вторник из-за тумана в казахстанском городе Актау, вылетели в Актобе транзитными и прямыми рейсами, сообщили РИА Новости в администрации аэропорта Актау.

В департаменте полиции на транспорте МВД Казахстана во вторник РИА Новости подтвердили сведения ряда местных СМИ о том, что самолет турецкой авиакомпании Pegasus, следовавший из Стамбула Актобе , из-за сильного тумана приземлился в Актау , расположенном более чем в 1 200 километрах от пункта назначения.

В администрации Мангистауской области агентству сообщили, что на борту вместе с казахстанцами находились россияне, часть из которых отказалась покинуть самолет. Позже посольство России Казахстане уточнило, что группа из 16 человек, включая 11 россиян, согласилась переселиться в гостиницу при гарантии бронирования билетов на прямые и стыковочные рейсы в Актобе, запланированные на 3 декабря. По данным министерства транспорта республики, всего на борту находились 216 пассажиров, из которых 186 решили добираться до Актобе самостоятельно.

"По нашим данным, им (пассажирам - ред.) были куплены вчера билеты, и сегодня они вылетели в Актобе. Кто-то - прямым рейсом, кто-то - транзитом через другие города, но все они направляются в Актобе", - сообщили агентству в администрации воздушной гавани.

Во вторник пассажиров расселили в гостиницу, предоставили питание, были предоставлены все условия для комфортного отдыха и ожидании нового рейса, сообщили РИА Новости в казахстанской компании Travel Express, партнера Transavia, курирующей деятельность турецкой авиакомпании Pegasus.