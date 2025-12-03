Рейтинг@Mail.ru
Россияне, вынужденно севшие в Актау, вылетели в Актобе
20:54 03.12.2025 (обновлено: 21:37 03.12.2025)
Россияне, вынужденно севшие в Актау, вылетели в Актобе
Россияне, вынужденно севшие в Актау, вылетели в Актобе - РИА Новости, 03.12.2025
Россияне, вынужденно севшие в Актау, вылетели в Актобе
Российские пассажиры рейса турецкой авиакомпании Pegasus, рейс которой летел из Стамбула в Актобе и который приземлился во вторник из-за тумана в казахстанском... РИА Новости, 03.12.2025
актобе , стамбул, актау, в мире
Актобе , Стамбул, Актау, В мире
Россияне, вынужденно севшие в Актау, вылетели в Актобе

Россияне с рейса Pegasus, вынужденно севшие в Актау, вылетели в Актобе

CC BY-SA 2.0 / Eric Salard / Pegasus Airlines Самолет турецкой авиакомпании Pegasus Airlines
Самолет турецкой авиакомпании Pegasus Airlines
CC BY-SA 2.0 / Eric Salard / Pegasus Airlines
АЛМА-АТА, 3 дек - РИА Новости. Российские пассажиры рейса турецкой авиакомпании Pegasus, рейс которой летел из Стамбула в Актобе и который приземлился во вторник из-за тумана в казахстанском городе Актау, вылетели в Актобе транзитными и прямыми рейсами, сообщили РИА Новости в администрации аэропорта Актау.
В департаменте полиции на транспорте МВД Казахстана во вторник РИА Новости подтвердили сведения ряда местных СМИ о том, что самолет турецкой авиакомпании Pegasus, следовавший из Стамбула в Актобе, из-за сильного тумана приземлился в Актау, расположенном более чем в 1 200 километрах от пункта назначения.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Самолет из Новосибирска не смог приземлиться в Магадане
Вчера, 06:38
В администрации Мангистауской области агентству сообщили, что на борту вместе с казахстанцами находились россияне, часть из которых отказалась покинуть самолет. Позже посольство России в Казахстане уточнило, что группа из 16 человек, включая 11 россиян, согласилась переселиться в гостиницу при гарантии бронирования билетов на прямые и стыковочные рейсы в Актобе, запланированные на 3 декабря. По данным министерства транспорта республики, всего на борту находились 216 пассажиров, из которых 186 решили добираться до Актобе самостоятельно.
"По нашим данным, им (пассажирам - ред.) были куплены вчера билеты, и сегодня они вылетели в Актобе. Кто-то - прямым рейсом, кто-то - транзитом через другие города, но все они направляются в Актобе", - сообщили агентству в администрации воздушной гавани.
Во вторник пассажиров расселили в гостиницу, предоставили питание, были предоставлены все условия для комфортного отдыха и ожидании нового рейса, сообщили РИА Новости в казахстанской компании Travel Express, партнера Transavia, курирующей деятельность турецкой авиакомпании Pegasus.
"Сегодня вечером рейсом авиакомпании Scat их отправили в Алматы, в четверг утром около 6.00 (4.00 мск) они полетят в Актобе", - говорится в сообщении Travel Express.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Турецкий самолет с россиянами сел в Актау вместо Актобе
2 декабря, 19:29
 
АктобеСтамбулАктауВ мире
 
 
