Рейтинг@Mail.ru
Кафанов похвалил Максименко - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:06 03.12.2025 (обновлено: 13:20 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/kafanov-2059490973.html
Кафанов похвалил Максименко
Кафанов похвалил Максименко - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Кафанов похвалил Максименко
Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил РИА Новости, что голкипер московского "Спартака" Александр Максименко играет практически без... РИА Новости Спорт, 03.12.2025
2025-12-03T13:06:00+03:00
2025-12-03T13:20:00+03:00
футбол
александр максименко
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
виталий кафанов
спорт
сборная россии по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919789580_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_dcae9132cd844ab468a2f606493c0fe4.jpg
/20251129/baltika-2058659416.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919789580_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_81e44ede9137ff6b2ff0e5127985361c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
александр максименко, спартак москва, российская премьер-лига (рпл), виталий кафанов, спорт, сборная россии по футболу
Футбол, Александр Максименко, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ), Виталий Кафанов, Спорт, Сборная России по футболу
Кафанов похвалил Максименко

Кафанов: вратарь Максименко играет практически без ошибок, он очень сильный

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВиталий Кафанов
Виталий Кафанов - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Виталий Кафанов. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов заявил РИА Новости, что голкипер московского "Спартака" Александр Максименко играет практически без ошибок.
После 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" занимает шестую позицию с 28 очками.
«
"Саша Максименко играет практически без ошибок. Он очень сильный вратарь, но так получается, что ему забивают, и ни разу нельзя было предъявить претензии, что "Спартак" потерял очки из-за него. Нет, точно не из-за Саши. Просто другие играют сильнее, а там тоже очень сильные вратари", - сказал Кафанов.
Андрей Талалаев - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
"Балтика" в меньшинстве обыграла "Спартак", Талалаева удалили
29 ноября, 21:34
 
ФутболАлександр МаксименкоСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Виталий КафановСпортСборная России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Металлург Мг
    5
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Трактор
    5
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Северсталь
    Динамо Москва
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Салават Юлаев
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Торпедо НН
    4
    5
  • Футбол
    Закончен (П)
    Наполи
    Кальяри
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Реал Мадрид
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Венеция
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Венеция
    5
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ливерпуль
    Сандерленд
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Брентфорд
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала