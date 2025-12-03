"Она была манящей загадкой". Чем запомнилась кинодива 90-х Ксения Качалина

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Ксения Качалина умерла в возрасте 54 лет. Информацию подтвердил актер Алексей Агранович. Ее карьера длилась два десятилетия и началась с главной роли в драме по сценарию Ренаты Литвиновой. Некогда актриса была одной из самых востребованных. Об уникальном пути звезды 90-х — в материале РИА Новости.
Из Саратова в Москву через деревню
Оксана Михайловна Качалина родилась 3 мая 1971-го в Саратове. В детстве была тихим ребенком, но в подростковом возрасте попала в сложную компанию, перестала учиться, оказалась на учете в детской комнате милиции. Родители приняли радикальное решение — отправили дочь в деревню Увек под Саратовом.
"Там я сначала рыдала, а потом стала читать книжки — от Чехова до Кастанеды. Хозяйством занималась, ухаживала за козочками, утками, курами… Деревня меня перековала. Я стала примерной девочкой. Вернулась домой и поступила в консерваторию", — вспоминала она позже.
Качалина училась два года на актерском факультете Саратовской государственной консерватории имени Собинова. Там пережила несчастную любовь, бросила музыку и уехала в Москву искать новые возможности.
В столице взяла себе имя Ксения. Поступила во ВГИК, училась в мастерской Сергея Соловьева и Валерия Рубинчика.
"Нелюбовь" и первая главная роль
Рубинчик первым разглядел в ней актерский потенциал. В 1991-м пригласил студентку на главную роль в драму "Нелюбовь" по сценарию Ренаты Литвиновой. Партнером Качалиной стал Станислав Любшин. Это был ее дебют в кино.
Следующей работой стал фильм "Тьма" известного режиссера Игоря Масленникова. Картина по мотивам рассказа Леонида Андреева строилась всего на двух персонажах — их сыграли Олег Янковский и Ксения Качалина. В фильме присутствовали откровенные сцены, но актрису это не смущало.
"Когда снимаются постельные сцены, все должно быть основано на доверии к режиссеру. Если ты подписываешься под этим, ты доверяешь", — объясняла она.
Девяностые: работа с лучшими
Карьера Качалиной стремительно развивалась. Она снялась в детективе Ивана Охлобыстина "Арбитр", где сыграла возлюбленную наемного убийцы. В 1993-м приняла участие в украинском фильме "Дикая любовь", который стал самым кассовым в местном прокате.
В том же году она снялась вместе с Александром Абдуловым в мелодраме Дмитрия Месхиева "Над темной водой". Роль принесла ей первую престижную награду — приз за лучшую женскую роль на кинофестивале в итальянской Таормине.
В 1994-м Качалина вновь работала под руководством своего педагога Сергея Соловьева — сыграла в его экранизации чеховской пьесы "Три сестры".
В 1996 году снялась в фильме "Тот, кто нежнее" казахстанского режиссера Абая Карпыкова. Во время съемок едва не погибла: лошадь внезапно понеслась и остановилась лишь у самого края обрыва.
"Мне сказали: если ты покажешь лошади, что ты ее боишься, ты на нее никогда больше не сядешь", — рассказывала актриса.
Также в 90-е она снялась в картинах "Цирк сгорел, и клоуны разбежались", "Марш Турецкого" и других.
Романовы и последние роли
В 2000-м году режиссер Глеб Панфилов утвердил Качалину на роль великой княжны Татьяны в исторической картине "Романовы. Венценосная семья". Фильм был посвящен судьбе семьи последнего русского императора. На съемках актриса работала рядом с такими мастерами, как Олег Басилашвили, Игорь Дмитриев, Александр Филиппенко.
"Я четко знала: стоп, играть канонизированного человека, святую не буду. Она должна быть живым человеком", — делилась Ксения в интервью.
В 2006 году она вновь сотрудничала с Глебом Панфиловым — сыграла в телесериале "В круге первом", посвященном судьбе Александра Солженицына. Исполнила роль супруги одного из узников.
Завершающим проектом в ее кинокарьере стала мелодрама "Цена безумия", вышедшая в 2007-м, где Качалина сыграла главную героиню Ольгу. За годы работы актриса стала лауреатом премии "Кинотавр", обладательницей приза "Созвездие".
Последние годы
"О, Михаил, помогите, пожалуйста, котятам, как духовный наставник, перейти, может быть, в мир иной. Может быть, сподвигнуть на что-то хорошее Герасима с Муму, потому что наплыва четвертой беременности кошки я просто не выдержу".
Волонтеры забрали кошек.
"Она не умела приспосабливаться"
"Ксения Качалина умерла. Мы недолго учились вместе, мы дружили потом некоторое время. Она была загадкой, панком, сложной и манящей. Это было ее и не ее время. Ксюша не умела приспосабливаться", — написал он в соцсетях.
Ксения ушла из жизни в возрасте 54 лет. Она оставила после себя яркие роли в картинах 90-х и начала 2000-х — эпохи, когда российский кинематограф переживал болезненную трансформацию, а актеры искали себя в новых условиях.