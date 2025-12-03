Япония выделит Украине 25 миллионов долларов на разминирование

ТОКИО, 3 дек – РИА Новости. Япония выделит Украине безвозмездную помощь в размере 4 миллиардов иен (около 25,6 миллиона долларов) на разминирование, соответствующий обмен нотами состоялся между послом Японии в Киеве Масаси Накагомэ и министром внутренних дел Украины Игорем Клименко, сообщил МИД Японии.