Япония выделит Украине 25 миллионов долларов на разминирование
03.12.2025
08:37 03.12.2025
Япония выделит Украине 25 миллионов долларов на разминирование
Япония выделит Украине безвозмездную помощь в размере 4 миллиардов иен (около 25,6 миллиона долларов) на разминирование, соответствующий обмен нотами состоялся... РИА Новости, 03.12.2025
2025
ТОКИО, 3 дек – РИА Новости. Япония выделит Украине безвозмездную помощь в размере 4 миллиардов иен (около 25,6 миллиона долларов) на разминирование, соответствующий обмен нотами состоялся между послом Японии в Киеве Масаси Накагомэ и министром внутренних дел Украины Игорем Клименко, сообщил МИД Японии.
"Это сотрудничество будет использовать на Украине японские технологии, предоставит Украине оборудование для разминирования и ликвидации неразорвавшихся снарядов, медицинскую аппаратуру для диагностики и ухода за пострадавшими от взрывных устройств, а также позволит проводить деятельность по профилактике рисков, что будет способствовать скорейшему восстановлению от ущерба, принесенного войной в виде минного загрязнения и внесет вклад в устойчивое экономическое восстановление этой страны", - говорится в сообщении МИД.
