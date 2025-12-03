https://ria.ru/20251203/izrail-2059453001.html
Израиль намерен направить представителя в Ливан для налаживания отношений
Израиль намерен направить представителя в Ливан для налаживания отношений - РИА Новости, 03.12.2025
Израиль намерен направить представителя в Ливан для налаживания отношений
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил направить в Ливан представителя, который попытается начать налаживать отношения с этой соседней арабской... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T11:27:00+03:00
2025-12-03T11:27:00+03:00
2025-12-03T12:07:00+03:00
в мире
израиль
ливан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568261777_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_414c4cac29cd280900d47a92fe99e5bd.jpg
https://ria.ru/20251203/konflikt-1915630213.html
израиль
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568261777_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_5680d9f23963851182476036845d8a3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан
Израиль намерен направить представителя в Ливан для налаживания отношений
Израиль намерен направить своего представителя в Ливан для налаживания отношений