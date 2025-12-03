Рейтинг@Mail.ru
Израиль намерен направить представителя в Ливан для налаживания отношений - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 03.12.2025 (обновлено: 12:07 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/izrail-2059453001.html
Израиль намерен направить представителя в Ливан для налаживания отношений
Израиль намерен направить представителя в Ливан для налаживания отношений - РИА Новости, 03.12.2025
Израиль намерен направить представителя в Ливан для налаживания отношений
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил направить в Ливан представителя, который попытается начать налаживать отношения с этой соседней арабской... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T11:27:00+03:00
2025-12-03T12:07:00+03:00
в мире
израиль
ливан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568261777_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_414c4cac29cd280900d47a92fe99e5bd.jpg
https://ria.ru/20251203/konflikt-1915630213.html
израиль
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568261777_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_5680d9f23963851182476036845d8a3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан
В мире, Израиль, Ливан
Израиль намерен направить представителя в Ливан для налаживания отношений

Израиль намерен направить своего представителя в Ливан для налаживания отношений

© AP Photo / Hussein MallaФлаг Ливана
Флаг Ливана - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Hussein Malla
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил направить в Ливан представителя, который попытается начать налаживать отношения с этой соседней арабской страной, заявили в канцелярии израильского премьера.
"Премьер-министр Нетаньяху поручил заместителю главы Совета национальной безопасности направить своего представителя на встречу с представителями правительства и экономического сектора в Ливане. Это первая попытка заложить основу для отношений и экономического сотрудничества между Израилем и Ливаном", - говорится в письменного заявлении канцелярии премьера.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильЛиван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала