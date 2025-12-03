Рейтинг@Mail.ru
В Исландии возложили цветы к мемориалу советским воинам - РИА Новости, 03.12.2025
18:12 03.12.2025
В Исландии возложили цветы к мемориалу советским воинам
В Исландии возложили цветы к мемориалу советским воинам - РИА Новости, 03.12.2025
В Исландии возложили цветы к мемориалу советским воинам
Сотрудники российского посольства в Исландии в День неизвестного солдата почтили память павших воинов в годы Второй мировой войны и возложили цветы к... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T18:12:00+03:00
2025-12-03T18:12:00+03:00
в мире
исландия
россия
русская православная церковь
московский патриархат
https://ria.ru/20251203/neizvestnyy-2059261117.html
исландия
россия
в мире, исландия, россия, русская православная церковь, московский патриархат
В мире, Исландия, Россия, Русская православная церковь, Московский Патриархат
В Исландии возложили цветы к мемориалу советским воинам

В Исландии российские дипломаты возложили цветы к мемориалу советским воинам

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Сотрудники российского посольства в Исландии в День неизвестного солдата почтили память павших воинов в годы Второй мировой войны и возложили цветы к мемориалам.
"Третьего декабря на городском кладбище "Фоссвогур" в Рейкьявике состоялась приуроченная ко Дню неизвестного солдата торжественная церемония возложения венков и цветов к мемориалу "Надежда" в память моряков-участников Арктических конвоев, а также к могилам ветерана Великой Отечественной войны М.А.Митрофановой и советского моряка, участника Северных конвоев А.Маллея", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
По словам дипломатов, в церемонии приняли участие сотрудники посольства России в Исландии и проживающие в стране соотечественники.
"Настоятель Свято-Николаевского прихода Русской Православной Церкви Московского патриархата в Рейкьявике протоиерей Тимофей Золотуский отслужил заупокойную литию по погибшим на полях сражений воинам в годы Второй мировой войны", - сказано в сообщении.
