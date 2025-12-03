https://ria.ru/20251203/islandija-2059585737.html
В Исландии возложили цветы к мемориалу советским воинам
Сотрудники российского посольства в Исландии в День неизвестного солдата почтили память павших воинов в годы Второй мировой войны и возложили цветы к... РИА Новости, 03.12.2025
в мире
исландия
россия
русская православная церковь
московский патриархат
исландия
россия
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946215309_500:0:3231:2048_1920x0_80_0_0_ac8f964d3f9767be3e832f42f0cd3e0f.jpg
В Исландии российские дипломаты возложили цветы к мемориалу советским воинам