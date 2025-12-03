Рейтинг@Mail.ru
Минск запретил въезд грузовикам из Польши без навигационных пломб - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:02 03.12.2025 (обновлено: 07:32 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/gruzoviki-2059409247.html
Минск запретил въезд грузовикам из Польши без навигационных пломб
Минск запретил въезд грузовикам из Польши без навигационных пломб - РИА Новости, 03.12.2025
Минск запретил въезд грузовикам из Польши без навигационных пломб
Правительство Белоруссии приняло постановление о запрете передвижения по территории страны без навигационных пломб грузовикам, въехавшим из Латвии, Литвы и... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T07:02:00+03:00
2025-12-03T07:32:00+03:00
в мире
белоруссия
латвия
литва
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853227476_0:0:1362:766_1920x0_80_0_0_4b9947b00575928ef5483247cbbc2988.jpg
https://ria.ru/20251122/belorussija-2056820273.html
https://ria.ru/20251113/belorussija-2054686313.html
белоруссия
латвия
литва
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853227476_50:0:1250:900_1920x0_80_0_0_aef013f084e2fac1bdbddaa036f02275.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, латвия, литва, польша
В мире, Белоруссия, Латвия, Литва, Польша
Минск запретил въезд грузовикам из Польши без навигационных пломб

Минск запретил въезд грузовикам из Прибалтики и Польши без навигационных пломб

© Sputnik / Виктор ТолочкоГрузовики на белорусско-польской границе
Грузовики на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Грузовики на белорусско-польской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 3 дек - РИА Новости. Правительство Белоруссии приняло постановление о запрете передвижения по территории страны без навигационных пломб грузовикам, въехавшим из Латвии, Литвы и Польши.
"Навигационные устройства (пломбы) применяются в обязательном порядке: при ввозе в Республику Беларусь с территорий Латвийской Республики, Литовской Республики и Республики Польша товаров автомобильным транспортом, а также в отношении порожних автомобильных транспортных средств международной перевозки, зарегистрированных в Европейском союзе", - говорится в документе, опубликованном в среду на национальном правовом интернет-портале.
Международный пункт пропуска Бенякони на белорусско-литовской границе - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
В Белоруссии уточнили правила для литовского грузового транспорта
22 ноября, 17:33
В постановлении отмечается, что также пломбы обязательно накладываются на нарушающие требования белорусского законодательства о перемещении по территории страны транспортные средства, в том числе грузовики, тягачи, прицепы и полуприцепы, зарегистрированные в государствах – членах Европейского союза. Исключением являются случаи обнаружения таких транспортных средств на белорусско-российском участке границы республики.
Требование об обязательном наложении пломб на транспортные средства из Латвии, Литвы и Польши не применяется в ряде случаев, в том числе при перевозке товаров в Белоруссию из Калининградской области, а также в отношении товаров, ввозимых в Белоруссию через белорусско-российский участок границы.
Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
В конце ноября правительство Белоруссии своим постановлением уточнило условия передвижения литовских полуприцепов и прицепов по стране, определив, что это возможно при работающих пунктах пропуска "Бенякони" (с литовской стороны – "Шальчининкай"), "Каменный Лог" ("Мядининкай") и для совершения перегрузки товаров в специальных местах. Документом внесены изменения в более раннюю редакцию постановления, которым устанавливался запрет на использование территории Белоруссии для перемещения ряда категорий транспорта для грузоперевозок.
Согласно постановлению белорусского правительства, "после возобновления движения через пункты пропуска "Шальчининкай" и "Мядининкай", перемещение литовских прицепов и полуприцепов через белорусско-литовский участок границы разрешено только для совершения перегрузки товаров в специально установленных для этого местах".
Очередь из грузовых машин на белорусской границе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Водителей грузовиков, не прибывших на спецстоянки в Белоруссии, оштрафуют
13 ноября, 10:53
 
В миреБелоруссияЛатвияЛитваПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала