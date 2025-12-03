Минск запретил въезд грузовикам из Польши без навигационных пломб

МИНСК, 3 дек - РИА Новости. Правительство Белоруссии приняло постановление о запрете передвижения по территории страны без навигационных пломб грузовикам, въехавшим из Латвии, Литвы и Польши.

"Навигационные устройства (пломбы) применяются в обязательном порядке: при ввозе в Республику Беларусь с территорий Латвийской Республики, Литовской Республики и Республики Польша товаров автомобильным транспортом, а также в отношении порожних автомобильных транспортных средств международной перевозки, зарегистрированных в Европейском союзе", - говорится в документе, опубликованном в среду на национальном правовом интернет-портале.

В постановлении отмечается, что также пломбы обязательно накладываются на нарушающие требования белорусского законодательства о перемещении по территории страны транспортные средства, в том числе грузовики, тягачи, прицепы и полуприцепы, зарегистрированные в государствах – членах Европейского союза. Исключением являются случаи обнаружения таких транспортных средств на белорусско-российском участке границы республики.

Литвы и Требование об обязательном наложении пломб на транспортные средства из Латвии Польши не применяется в ряде случаев, в том числе при перевозке товаров в Белоруссию из Калининградской области , а также в отношении товаров, ввозимых в Белоруссию через белорусско-российский участок границы.

Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

В конце ноября правительство Белоруссии своим постановлением уточнило условия передвижения литовских полуприцепов и прицепов по стране, определив, что это возможно при работающих пунктах пропуска "Бенякони" (с литовской стороны – "Шальчининкай"), "Каменный Лог" ("Мядининкай") и для совершения перегрузки товаров в специальных местах. Документом внесены изменения в более раннюю редакцию постановления, которым устанавливался запрет на использование территории Белоруссии для перемещения ряда категорий транспорта для грузоперевозок.