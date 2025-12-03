Рейтинг@Mail.ru
14:24 03.12.2025
Голикова назвала волонтерское движение в России примером для других стран
Голикова назвала волонтерское движение в России примером для других стран
общество, россия, татьяна голикова, владимир путин
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин
Голикова назвала волонтерское движение в России примером для других стран

Татьяна Голикова
Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Волонтерское движение, созданное в России, стало примером для зарубежных стран, люди мыслят категориями милосердия и взаимопомощи, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"То, что мы по сути объединяем весь мир, то, что с точки зрения развития волонтерства и добровольчества к нам едут и берут с нас пример, и привозят свои лучшие примеры - это абсолютно подтвержденная и абсолютная знаковая история, история нашей страны", - сказала зампред правительства журналистам в Национальном центре "Россия", где проходит международный форум "Мы вместе".
Медведев оценил работу волонтеров в Курской области
28 октября
"Люди мыслят по-другому, люди мыслят категориями милосердия, взаимопомощи, спасения, и это самое главное, ради чего существует наше добровольчество", - заключила вице-премьер.
Международный форум гражданского участия "Мы вместе" - ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Целью форума стала организация диалога и партнерства между государством, бизнесом и гражданским обществом для развития страны и эффективной помощи людям.
Международная премия "Мы вместе" - флагманский проект мирового сообщества лидеров социальных преобразований.
Идею международного проекта на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2020 году предложили волонтеры общероссийской акции "Мы вместе". Путин поддержал идею, и она вошла в список поручений президента Российской Федерации от 23 июля 2020 года.
Медведев рассказал о работе волонтеров в Курской области
1 декабря
 
