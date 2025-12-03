Рейтинг@Mail.ru
Голикова назвала регионы с наибольшим уровнем занятости - РИА Новости, 03.12.2025
11:41 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/golikova-2059458047.html
Голикова назвала регионы с наибольшим уровнем занятости
Наиболее высокий уровень занятости в России сегодня фиксируется в Центральном федеральном округе, а наименее высокий - на Северном Кавказе, сообщила... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T11:41:00+03:00
2025-12-03T11:41:00+03:00
общество
россия
северный кавказ
республика тыва
татьяна голикова
россия
северный кавказ
республика тыва
общество, россия, северный кавказ, республика тыва, татьяна голикова
Общество, Россия, Северный Кавказ, Республика Тыва, Татьяна Голикова
© Fotolia / denisismagilovДевушка работает за компьютером
Девушка работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Fotolia / denisismagilov
Девушка работает за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Наиболее высокий уровень занятости в России сегодня фиксируется в Центральном федеральном округе, а наименее высокий - на Северном Кавказе, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мы сегодня фиксируем, что наибольшая вовлеченность в трудовые отношения, это ни для кого не секрет, в Центральном федеральном округе, наименьшая - на Северном Кавказе. Это обусловлено исторически сложившейся структурой экономики", - сказала Голикова во время пленарного заседания Всероссийского кадрового форума.
По ее словам, выпускники вузов чаще остаются жить и работать в таких регионах, как Якутия (95,28%), Тыва (92,18%), Камчатский край (90,75%), Запорожская область (89,3%), Дагестан (88,13%). Уезжают выпускники чаще из Ленинградской (48,6%) и Курганской (37,49%) областей, Адыгеи (37,84%).
Вице-премьер также отметила важность интенсивной работы со студентами и усиления кооперации работодателей и образовательных организаций. По ее мнению, это ключ к преодолению территориальных дисбалансов.
ОбществоРоссияСеверный КавказРеспублика ТываТатьяна Голикова
 
 
