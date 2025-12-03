Голикова назвала регионы с наибольшим уровнем занятости

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Наиболее высокий уровень занятости в России сегодня фиксируется в Центральном федеральном округе, а наименее высокий - на Северном Кавказе, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Вице-премьер также отметила важность интенсивной работы со студентами и усиления кооперации работодателей и образовательных организаций. По ее мнению, это ключ к преодолению территориальных дисбалансов.