Голикова рассказала об уровне безработицы
03.12.2025
Голикова рассказала об уровне безработицы
Численность безработных в России составляет 1,6 миллиона человек, что равно числу вакансий, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Голикова: численность безработных в России составляет 1,6 млн человек
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Численность безработных в России составляет 1,6 миллиона человек, что равно числу вакансий, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В нашей стране сегодня заняты 74,6 миллиона граждан, численность безработных составляет 1,6 миллиона (человек - ред.). То есть фактически равна количеству вакансий", - сказала Голикова
во время пленарного заседания Всероссийского кадрового форума.
Она отметила, что наиболее вовлеченными в экономику сегодня являются люди в возрасте 30-39 лет, в которую входит немногочисленная группа рожденных в 90-е годы. Наиболее существенно возрастает численность молодежи в возрасте от 15 до 24 лет.
Вице-премьер добавила, что среди групп 30-39 лет и 40-49 лет уровень вовлечения в экономику достиг пиковых значений 90,2% и 92,8% соответственно.