Голикова рассказала об уровне безработицы

Она отметила, что наиболее вовлеченными в экономику сегодня являются люди в возрасте 30-39 лет, в которую входит немногочисленная группа рожденных в 90-е годы. Наиболее существенно возрастает численность молодежи в возрасте от 15 до 24 лет.