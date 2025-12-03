Рейтинг@Mail.ru
11:37 03.12.2025
Голикова рассказала об уровне безработицы
Голикова рассказала об уровне безработицы
Численность безработных в России составляет 1,6 миллиона человек, что равно числу вакансий, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T11:37:00+03:00
2025-12-03T11:37:00+03:00
2025
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудница в офисе
© РИА Новости / Павел Бедняков
Сотрудница в офисе. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Численность безработных в России составляет 1,6 миллиона человек, что равно числу вакансий, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В нашей стране сегодня заняты 74,6 миллиона граждан, численность безработных составляет 1,6 миллиона (человек - ред.). То есть фактически равна количеству вакансий", - сказала Голикова во время пленарного заседания Всероссийского кадрового форума.
Она отметила, что наиболее вовлеченными в экономику сегодня являются люди в возрасте 30-39 лет, в которую входит немногочисленная группа рожденных в 90-е годы. Наиболее существенно возрастает численность молодежи в возрасте от 15 до 24 лет.
Вице-премьер добавила, что среди групп 30-39 лет и 40-49 лет уровень вовлечения в экономику достиг пиковых значений 90,2% и 92,8% соответственно.
РоссияТатьяна Голикова
 
 
