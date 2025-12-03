Голикова оценила уровень занятости трудоспособного населения

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Уровень занятости трудоспособного населения составляет 61,4%, он максимальный за все время, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"На текущий день сложился максимальный уровень занятости трудоспособного населения – 61,4%", - сказала Голикова во время пленарного заседания Всероссийского кадрового форума.

По её данным, с 2020 года численность занятых увеличилась на четыре миллиона человек, а с 2022 года рост числа занятых – 2,6 миллиона человек.