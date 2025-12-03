https://ria.ru/20251203/golikova-2059455554.html
Голикова оценила уровень занятости трудоспособного населения
Голикова оценила уровень занятости трудоспособного населения
Голикова оценила уровень занятости трудоспособного населения
Уровень занятости трудоспособного населения составляет 61,4%, он максимальный за все время, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Голикова оценила уровень занятости трудоспособного населения
Голикова: уровень занятости трудоспособного населения составляет 61,4%
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Уровень занятости трудоспособного населения составляет 61,4%, он максимальный за все время, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"На текущий день сложился максимальный уровень занятости трудоспособного населения – 61,4%", - сказала Голикова
во время пленарного заседания Всероссийского кадрового форума.
По её данным, с 2020 года численность занятых увеличилась на четыре миллиона человек, а с 2022 года рост числа занятых – 2,6 миллиона человек.
"Напряженность на рынке труда особенно обострилась по профессиям квалифицированных рабочих и операторов оборудования. Масштаб спроса и коэффициенты на примере III квартала 2025 года Вы видите на слайде. Практически 800 тысяч вакансий – для этих двух квалификационных групп", - добавила Голикова.