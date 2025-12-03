Рейтинг@Mail.ru
11:35 03.12.2025
Голикова оценила уровень занятости трудоспособного населения
Уровень занятости трудоспособного населения составляет 61,4%, он максимальный за все время, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 03.12.2025
общество, россия, татьяна голикова, пособие по безработице
Общество, Россия, Татьяна Голикова, Пособие по безработице
© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка в руке
Трудовая книжка в руке - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка в руке. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Уровень занятости трудоспособного населения составляет 61,4%, он максимальный за все время, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"На текущий день сложился максимальный уровень занятости трудоспособного населения – 61,4%", - сказала Голикова во время пленарного заседания Всероссийского кадрового форума.
По её данным, с 2020 года численность занятых увеличилась на четыре миллиона человек, а с 2022 года рост числа занятых – 2,6 миллиона человек.
"Напряженность на рынке труда особенно обострилась по профессиям квалифицированных рабочих и операторов оборудования. Масштаб спроса и коэффициенты на примере III квартала 2025 года Вы видите на слайде. Практически 800 тысяч вакансий – для этих двух квалификационных групп", - добавила Голикова.
Асият Багатырова: практики Магнита помогут при поиске кадровых решений - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Асият Багатырова: практики "Магнита" помогут при поиске кадровых решений
2 декабря, 13:31
 
ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваПособие по безработице
 
 
