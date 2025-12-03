Голикова рассказала об уровне занятости молодежи в России

https://ria.ru/20251203/golikova-2059450790.html
Уровень занятости молодежи в России в возрасте 20-24 лет составляет 54,1%, а среди людей 25-29 лет - 89%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 03.12.2025
Голикова: уровень занятости молодежи в в возрасте 25-29 лет составляет 89%
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Уровень занятости молодежи в России в возрасте 20-24 лет составляет 54,1%, а среди людей 25-29 лет - 89%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Уровень занятости в возрасте 20-24 лет составляет 54,1%, а вот среди 25-29-летних он уже возрастает почти до 89%", - сказала Голикова
во время пленарного заседания Всероссийского кадрового форума, который проходит 3-4 декабря в Москве
Она отметила необходимость оперативно "подхватывать" молодых людей после завершения обучения, помогать им выйти на работу сразу после получения диплома, делать так, чтобы еще в процессе обучения человек четко понимал, сможет ли он работать по специальности.
При этом работодателям нужно учитывать ограниченность трудовых ресурсов, и планы по увеличению объемов производства должны сопровождаться стратегиями повышения производительности труда, заключила заместитель председателя правительства России
