Голикова рассказала об уровне занятости молодежи в России

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Уровень занятости молодежи в России в возрасте 20-24 лет составляет 54,1%, а среди людей 25-29 лет - 89%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она отметила необходимость оперативно "подхватывать" молодых людей после завершения обучения, помогать им выйти на работу сразу после получения диплома, делать так, чтобы еще в процессе обучения человек четко понимал, сможет ли он работать по специальности.