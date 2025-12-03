В ЕС приняли предварительное соглашение по запрету импорта газа из России

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Страны Евросоюза приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России, следует из публикации на Страны Евросоюза приняли предварительное соглашение по отказу от импорта сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России, следует из публикации на сайте Совета ЕС.

"Сегодня (в среду - ред.) председательство в Совете и представители Европарламента достигли предварительного соглашения по регламенту для прекращения импорта российского природного газа", - говорится в сообщении на сайте Совета ЕС

Согласно публикации, регламент включает в себя поэтапный запрет на импорт как сжиженного природного газа, так и трубопроводного газа из России . Полный запрет на импорт СПГ вступит с конца 2026 года, а запрет на импорт трубопроводного газа из РФ - с осени 2027 года.

Соавторы документа также подтвердили, что импорт газа из России будет запрещен шесть недель спустя после того, как регламент вступит в силу, с сохранением переходного периода для действующих контрактов на поставки газа. Для долгосрочных контрактов на импорт СПГ запрет будет применяться с 1 января 2027 года в согласовании с 19 пакетом санкций. Для долгосрочных соглашений на импорт трубопроводного газа из РФ запрет будет действовать с 30 сентября 2027 года при условии выполнения целевых показателей заполненности хранилищ. Запрет на импорт трубопроводного газа может вступить не позднее 1 ноября 2027 года.

"Для краткосрочных контрактов на поставку, заключенных до 17 июня 2025 года, запрет на импорт российского газа будет применяться с 25 апреля 2026 года для СПГ и с 17 июня 2026 года для трубопроводного газа", - добавляется в заявлении на сайте Совета ЕС.