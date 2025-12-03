Гарбузов: строительство первого корпуса московского промпарка завершено

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. В столице продолжают возведение нового индустриального парка "Кувекино", уже завершился первый этап работ в рамках московской программы стимулирования создания мест приложения труда, достроен первый корпус объекта, заявил министр московского правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Анатолий Гарбузов.

Министр столичного правительства отметил развитие программы.

"Так, благодаря реализации промышленного парка “Кувекино” общей площадью 340 тысяч квадратных метров в столице будет создано более 4 тысяч рабочих мест для высококвалифицированных специалистов технического профиля. На территории объекта разместятся здания для малого и среднего бизнеса, а также пространства для крупных корпоративных клиентов, что создаст комфортные условия для развития производства и привлечения инвестиций", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.

В корпусе промышленного парка появится логистический хаб от компании IEK Group – она действует в технической сфере. Само сооружение имеет опцию кросс-док, благодаря которой рабочие смогут оперативнее обрабатывать и распределять товары.

Отмечается, что среди особенностей объекта – витражное остекленение, площадь которого составляет около 700 квадратных метров. Это положительно сказывается на условиях труда – так, инсоляция увеличивается на 50%. На фасадах изображены растения, закаты и облака в стиле техно-абстракции.

Также в пресс-службе подчеркнули, что Комитет государственного строительного надзора города Москвы разрешил введение первого этапа объекта.

Арендаторам доступны блоки от 6,6 тысячи квадратных метров. В них есть встроенная офисно-бытовая часть и мезонин. После в парке достроят объекты в стилях light industrial и flex box. Будут доступны форматы built-to-suit для различных компаний.

Индустриальный парк находится в 16 километрах от МКАД, в Новой Москве. Логистика предусматривает выезд на проспект Славского. Также до объекта можно доехать на общественном транспорте.

В столице программа стимулирования СМПТ действует уже пять лет – с 2020 года. Она работает практически во всех столичных районах. Всего по ней появятся свыше 250 объектов, среди которых – промпредприятия, офисные и торговые центры. Общая площадь всех объектов составит 7,8 миллиона рублей.

Всего в развитие Москвы вложат более 2,7 триллиона рублей. Для столичных жителей будет создано порядка 340 тысяч новых рабочих мест.