Гарбузов: строительство первого корпуса московского промпарка завершено
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
15:00 03.12.2025
Гарбузов: строительство первого корпуса московского промпарка завершено
Гарбузов: строительство первого корпуса московского промпарка завершено - РИА Новости, 03.12.2025
Гарбузов: строительство первого корпуса московского промпарка завершено
В столице продолжают возведение нового индустриального парка "Кувекино", уже завершился первый этап работ в рамках московской программы стимулирования создания... РИА Новости, 03.12.2025
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
анатолий гарбузов
поддержка бизнеса
москва
москва, максим ликсутов, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов, Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса
Гарбузов: строительство первого корпуса московского промпарка завершено

Гарбузов: завершено строительство 1 корпуса столичного промпарка "Кувекино"

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. В столице продолжают возведение нового индустриального парка "Кувекино", уже завершился первый этап работ в рамках московской программы стимулирования создания мест приложения труда, достроен первый корпус объекта, заявил министр московского правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) столицы Анатолий Гарбузов.
Министр столичного правительства отметил развитие программы.
На площадках ОЭЗ Технополис Москва открылись ледовые катки - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Ликсутов: на площадках ОЭЗ "Технополис Москва" открылись ледовые катки
Вчера, 12:07
"Так, благодаря реализации промышленного парка “Кувекино” общей площадью 340 тысяч квадратных метров в столице будет создано более 4 тысяч рабочих мест для высококвалифицированных специалистов технического профиля. На территории объекта разместятся здания для малого и среднего бизнеса, а также пространства для крупных корпоративных клиентов, что создаст комфортные условия для развития производства и привлечения инвестиций", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.
В корпусе промышленного парка появится логистический хаб от компании IEK Group – она действует в технической сфере. Само сооружение имеет опцию кросс-док, благодаря которой рабочие смогут оперативнее обрабатывать и распределять товары.
Отмечается, что среди особенностей объекта – витражное остекленение, площадь которого составляет около 700 квадратных метров. Это положительно сказывается на условиях труда – так, инсоляция увеличивается на 50%. На фасадах изображены растения, закаты и облака в стиле техно-абстракции.
Также в пресс-службе подчеркнули, что Комитет государственного строительного надзора города Москвы разрешил введение первого этапа объекта.
Арендаторам доступны блоки от 6,6 тысячи квадратных метров. В них есть встроенная офисно-бытовая часть и мезонин. После в парке достроят объекты в стилях light industrial и flex box. Будут доступны форматы built-to-suit для различных компаний.
Индустриальный парк находится в 16 километрах от МКАД, в Новой Москве. Логистика предусматривает выезд на проспект Славского. Также до объекта можно доехать на общественном транспорте.
В столице программа стимулирования СМПТ действует уже пять лет – с 2020 года. Она работает практически во всех столичных районах. Всего по ней появятся свыше 250 объектов, среди которых – промпредприятия, офисные и торговые центры. Общая площадь всех объектов составит 7,8 миллиона рублей.
Всего в развитие Москвы вложат более 2,7 триллиона рублей. Для столичных жителей будет создано порядка 340 тысяч новых рабочих мест.
Ранее заммэра столицы в правительстве города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что за первые 10 месяцев текущего года объем промышленного производства в Москве вырос на 3,9% по сравнению с таким же периодом прошлого года.
Ликсутов: объем промпроизводства в Москве вырос почти на 4% с начала года - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Ликсутов: объем промпроизводства в Москве вырос почти на 4% с начала года
Вчера, 11:03
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовАнатолий ГарбузовПоддержка бизнеса
 
 
