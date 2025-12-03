Гальченюк покинул пост главного тренера "Амура"

Специалист возглавил "Амур" в мае 2025 года. Под его руководством команда одержала семь побед в двадцати матчах КХЛ. 1 ноября стало известно, что Гальченюк пропустит ближайшие матчи из-за острой вирусной инфекции, выявленной после возвращения из Минска. С тех пор его заменял Александр Андриевский, вместе с которым "Амур" одержал пять побед в 12 матчах. После 32 игр текущего регулярного чемпионата хабаровчане с 29 очками занимают восьмое место в таблице Восточной конференции.