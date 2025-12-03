Гальченюк покинул пост главного тренера "Амура"

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Александр Гальченюк покинул должность главного тренера хабаровского "Амура", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Специалист возглавил "Амур" в мае 2025 года. Под его руководством команда одержала семь побед в двадцати матчах КХЛ. 1 ноября стало известно, что Гальченюк пропустит ближайшие матчи из-за острой вирусной инфекции, выявленной после возвращения из Минска. С тех пор его заменял Александр Андриевский, вместе с которым "Амур" одержал пять побед в 12 матчах. После 32 игр текущего регулярного чемпионата хабаровчане с 29 очками занимают восьмое место в таблице Восточной конференции.
"Александр Николаевич Гальченюк покидает "Амур". Соглашение со специалистом расторгнуто по соглашению сторон. Хоккейный клуб "Амур" благодарит Александра Николаевича за проделанную работу и честный труд. Желаем успехов в дальнейшей тренерской карьере", - говорится в заявлении.
Гальченюку 58 лет. В декабре 2024 года он вошел в штаб команды в качестве тренера по развитию, после чего впервые возглавил клуб КХЛ. В "Амуре" выступает сын специалиста - Александр Гальченюк - младший. Американский нападающий в марте получил паспорт гражданина Российской Федерации.