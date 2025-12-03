Рейтинг@Mail.ru
Гальченюк покинул пост главного тренера "Амура"
09:59 03.12.2025 (обновлено: 11:04 03.12.2025)
Гальченюк покинул пост главного тренера "Амура"
Гальченюк покинул пост главного тренера "Амура"
Александр Гальченюк покинул должность главного тренера хабаровского "Амура", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 03.12.2025
2025
амур, континентальная хоккейная лига (кхл), спорт
Хоккей, Амур, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Спорт
Гальченюк покинул пост главного тренера "Амура"

Александр Гальченюк покинул должность главного тренера хоккейного клуба "Амур"

Александр Гальченюк
Александр Гальченюк
© Фото : ХК "Амур"
Александр Гальченюк. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Александр Гальченюк покинул должность главного тренера хабаровского "Амура", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Специалист возглавил "Амур" в мае 2025 года. Под его руководством команда одержала семь побед в двадцати матчах КХЛ. 1 ноября стало известно, что Гальченюк пропустит ближайшие матчи из-за острой вирусной инфекции, выявленной после возвращения из Минска. С тех пор его заменял Александр Андриевский, вместе с которым "Амур" одержал пять побед в 12 матчах. После 32 игр текущего регулярного чемпионата хабаровчане с 29 очками занимают восьмое место в таблице Восточной конференции.
«
"Александр Николаевич Гальченюк покидает "Амур". Соглашение со специалистом расторгнуто по соглашению сторон. Хоккейный клуб "Амур" благодарит Александра Николаевича за проделанную работу и честный труд. Желаем успехов в дальнейшей тренерской карьере", - говорится в заявлении.
Гальченюку 58 лет. В декабре 2024 года он вошел в штаб команды в качестве тренера по развитию, после чего впервые возглавил клуб КХЛ. В "Амуре" выступает сын специалиста - Александр Гальченюк - младший. Американский нападающий в марте получил паспорт гражданина Российской Федерации.
"Сибирь" расторгла контракт с Бутузовым, игравшим за клуб в восьми сезонах
2 декабря, 12:53
"Сибирь" расторгла контракт с Бутузовым, игравшим за клуб в восьми сезонах
2 декабря, 12:53
 
ХоккейАмурКХЛ 2025-2026Спорт
 
Матч-центр
 
