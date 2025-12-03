https://ria.ru/20251203/frantsiya-2059588634.html
Из-за промокшего под дождем Макрона уволили главу департамента
Из-за промокшего под дождем Макрона уволили главу департамента
Из-за промокшего под дождем Макрона уволили главу департамента
Главу французского департамента Па-де-Кале Лоран Туве уволили после того, как президенту Эммануэлю Макрону пришлось полкилометра идти пешком под дождем из-за...
ПАРИЖ, 3 дек — РИА Новости.
Главу французского департамента Па-де-Кале Лоран Туве уволили после того, как президенту Эммануэлю Макрону пришлось полкилометра идти пешком под дождем из-за протестов фермеров, сообщает издание Canard Enchaine
.
"Фермеры в гневе на улицах Арраса, президентская охрана вне зоны доступа, глава государства, которому пришлось идти пешком под дождем... <…> Разгневанный своим злоключением, Эммануэль Макрон
уволил префекта Па-де-Кале", — говорится в статье.
Макрон посетил город Аррас на севере Франции
19 ноября. По этому случаю местные фермеры организовали акцию протеста против соглашения о свободной торговле со странами Меркосур
.
По данным издания, маршрут демонстрации фермеров был заранее согласован, однако аграрии все же выбрали другой путь. Информацию об этом получили жандармы, сопровождавшие машину Макрона на мотоциклах. Они решили изменить маршрут, чтобы не столкнуться с протестующими, однако президентский кортеж, решив, что полицейские ошиблись, не последовал за ними. Кроме того, кортежу и жандармам не удалось связаться друг с другом из-за разных каналов связи.
Машина Макрона натолкнулась на фермеров, перекрывших дорогу на тракторах, и не смогла проехать дальше. В результате французскому лидеру пришлось идти 500 метров под дождем до места назначения, говорится в статье.
Тем же вечером по возвращении в Париж
он потребовал отставки главы департамента Лорана Туве за то, что тот подверг его опасности и не смог "сдержать" фермеров, пишет Canard Enchaine.
Позднее Туве назначили директором Главного управления по делам иностранных граждан при МВД, отмечается в материале.