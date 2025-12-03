Рейтинг@Mail.ru
Из-за промокшего под дождем Макрона уволили главу департамента - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 03.12.2025 (обновлено: 19:05 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/frantsiya-2059588634.html
Из-за промокшего под дождем Макрона уволили главу департамента
Из-за промокшего под дождем Макрона уволили главу департамента - РИА Новости, 03.12.2025
Из-за промокшего под дождем Макрона уволили главу департамента
Главу французского департамента Па-де-Кале Лоран Туве уволили после того, как президенту Эммануэлю Макрону пришлось полкилометра идти пешком под дождем из-за... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T18:27:00+03:00
2025-12-03T19:05:00+03:00
в мире
франция
париж
эммануэль макрон
протесты фермеров в европе
меркосур
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059588324_0:114:1200:789_1920x0_80_0_0_cd5f93ead1be5787e58980700c8fcc7f.jpg
https://ria.ru/20251203/makron-2059553743.html
https://ria.ru/20251201/es-2059054202.html
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059588324_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_40d0fee8220b91ce0277c07b66a30532.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, париж, эммануэль макрон, протесты фермеров в европе, меркосур
В мире, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Протесты фермеров в Европе, Меркосур
Из-за промокшего под дождем Макрона уволили главу департамента

Главу департамента Па-де-Кале Туве уволили из-за промокшего под дождем Макрона

© Фото : Préfet Pas-de-CalaisГлава департамента Па-де-Кале Лоран Туве
Глава департамента Па-де-Кале Лоран Туве - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : Préfet Pas-de-Calais
Глава департамента Па-де-Кале Лоран Туве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 3 дек — РИА Новости. Главу французского департамента Па-де-Кале Лоран Туве уволили после того, как президенту Эммануэлю Макрону пришлось полкилометра идти пешком под дождем из-за протестов фермеров, сообщает издание Canard Enchaine.
"Фермеры в гневе на улицах Арраса, президентская охрана вне зоны доступа, глава государства, которому пришлось идти пешком под дождем... <…> Разгневанный своим злоключением, Эммануэль Макрон уволил префекта Па-де-Кале", — говорится в статье.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Во Франции рассказали о реакции Макрона на вчерашнее заявление Путина
Вчера, 16:30
Макрон посетил город Аррас на севере Франции 19 ноября. По этому случаю местные фермеры организовали акцию протеста против соглашения о свободной торговле со странами Меркосур.
По данным издания, маршрут демонстрации фермеров был заранее согласован, однако аграрии все же выбрали другой путь. Информацию об этом получили жандармы, сопровождавшие машину Макрона на мотоциклах. Они решили изменить маршрут, чтобы не столкнуться с протестующими, однако президентский кортеж, решив, что полицейские ошиблись, не последовал за ними. Кроме того, кортежу и жандармам не удалось связаться друг с другом из-за разных каналов связи.
Машина Макрона натолкнулась на фермеров, перекрывших дорогу на тракторах, и не смогла проехать дальше. В результате французскому лидеру пришлось идти 500 метров под дождем до места назначения, говорится в статье.
Тем же вечером по возвращении в Париж он потребовал отставки главы департамента Лорана Туве за то, что тот подверг его опасности и не смог "сдержать" фермеров, пишет Canard Enchaine.
Позднее Туве назначили директором Главного управления по делам иностранных граждан при МВД, отмечается в материале.
Президент Франции Франсуа Олланд - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Дом экс-президента Франции Франсуа Олланда ограбили
1 декабря, 22:56
 
В миреФранцияПарижЭммануэль МакронПротесты фермеров в ЕвропеМеркосур
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала