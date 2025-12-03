Из-за промокшего под дождем Макрона уволили главу департамента

По данным издания, маршрут демонстрации фермеров был заранее согласован, однако аграрии все же выбрали другой путь. Информацию об этом получили жандармы, сопровождавшие машину Макрона на мотоциклах. Они решили изменить маршрут, чтобы не столкнуться с протестующими, однако президентский кортеж, решив, что полицейские ошиблись, не последовал за ними. Кроме того, кортежу и жандармам не удалось связаться друг с другом из-за разных каналов связи.