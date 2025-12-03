Рейтинг@Mail.ru
Во Франции рассказали, как Макрон пытался испортить визит Уиткоффа в Москву
06:57 03.12.2025 (обновлено: 17:01 03.12.2025)
Во Франции рассказали, как Макрон пытался испортить визит Уиткоффа в Москву
Во Франции рассказали, как Макрон пытался испортить визит Уиткоффа в Москву - РИА Новости, 03.12.2025
Во Франции рассказали, как Макрон пытался испортить визит Уиткоффа в Москву
Президент Франции Эммануэль Макрон пытался поддержать Владимира Зеленского и испортить визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, заявил лидер РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T06:57:00+03:00
2025-12-03T17:01:00+03:00
Во Франции рассказали, как Макрон пытался испортить визит Уиткоффа в Москву

Филиппо: Макрон специально принял Зеленского на фоне визита Уиткоффа в Москву

© AP Photo / Philippe MagoniПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Philippe Magoni
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пытался поддержать Владимира Зеленского и испортить визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, заявил лидер правой французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своем YouTube-канале.
"Это была встреча проигравших, встреча отчаявшихся, но, как видно на пресс-конференции, Макрон всеми силами показывал, что он на его (Зеленского. — Прим. ред.) стороне, что он не хочет мира. И не прочь саботировать усилия Уиткоффа", — сказал Филиппо.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в Кремле - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Будет бойня": в Киеве запаниковали после визита Уиткоффа в Россию
Вчера, 05:55
По словам политика, команда Дональда Трампа не даст главе киевского режима ни единого шанса, о чем говорит скорость организации поездки Уиткоффа в Россию.
"Вот что представляет настоящую проблему для Макрона, европейских ястребов и Зеленского, который тоже хочет войны, потому что только благодаря ей он остается у власти", — заключил Филиппо.
Киев - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Киеве высказались об уступках ради мира с Россией
Вчера, 01:41
Первого декабря Зеленский побывал в Париже и вместе с Макроном провел переговоры с европейскими лидерами и спецпосланником американского президента. На следующий день Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер отправились в Москву.
Встреча Путина с американской делегацией продлилась почти пять часов. Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал ее полезной и конструктивной. По его словам, стороны обсуждали суть американских предложений по урегулированию на Украине, но к компромиссу пока не пришли.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
США не могли бы вечно финансировать Украину, заявил Рубио
Вчера, 06:50
 
