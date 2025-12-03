Рейтинг@Mail.ru
04:44 03.12.2025 (обновлено: 11:43 03.12.2025)
"Серьезная вещь": премьер Финляндии в резкой форме отказал Украине

Премьер Финляндии Орпо отказал Украине в гарантиях безопасности

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Хельсинки не готов предоставить Украине какие-либо гарантии безопасности, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, его слова передает телерадиовещатель Yle.
"Гарантии безопасности — это очень серьезная вещь. Мы не готовы давать гарантии безопасности, но можем помочь с организацией безопасности. Разница между этим большая", — пояснил Орпо.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Стубб оценил шансы Запада убедить мир в способности к диалогу
Вчера, 03:59
На вопрос, может ли Финляндия отправить своих солдат на Украину, Орпо ответил, что Хельсинки не хочет рисковать столкновением с Россией.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что сейчас у Запада остался последний шанс убедить остальной мир в своей способности к диалогу и сотрудничеству перед значительными изменениями, которые назревают на мировой арене.
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйямаа - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
В Финляндии пройдут автопробеги в поддержку открытия границы с Россией
23 ноября, 16:10
В октябре министр обороны республики Антти Хяккянен заявил, что Финляндия присоединится к инициативе PURL по закупкам американского оружия для ВСУ.
В сентябре президент Финляндии Александр Стубб в интервью изданию The Guardian признал, что Европа не собирается учитывать интересы России при разработке гарантий безопасности для Киева, а также заявил о готовности европейских стран к военной эскалации на Украине.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Финляндия обсуждает мирный план США по Украине с союзниками и Киевом
21 ноября, 11:18
 
