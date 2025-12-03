https://ria.ru/20251203/finlyandiya-2059400318.html
"Серьезная вещь": премьер Финляндии в резкой форме отказал Украине
"Серьезная вещь": премьер Финляндии в резкой форме отказал Украине - РИА Новости, 03.12.2025
"Серьезная вещь": премьер Финляндии в резкой форме отказал Украине
Хельсинки не готов предоставить Украине какие-либо гарантии безопасности, заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, его слова передает телерадиовещатель... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T04:44:00+03:00
2025-12-03T04:44:00+03:00
2025-12-03T11:43:00+03:00
в мире
финляндия
украина
хельсинки
петтери орпо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879304656_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6444dced4fa96b2161ee440303e0847d.jpg
https://ria.ru/20251203/stubb-2059398027.html
https://ria.ru/20251123/finljandija-2056945655.html
https://ria.ru/20251121/finljandija-2056536783.html
финляндия
украина
хельсинки
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879304656_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_965eee9203243a3fe2992c48aa4ab38d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, украина, хельсинки, петтери орпо, вооруженные силы украины
В мире, Финляндия, Украина, Хельсинки, Петтери Орпо, Вооруженные силы Украины
"Серьезная вещь": премьер Финляндии в резкой форме отказал Украине
Премьер Финляндии Орпо отказал Украине в гарантиях безопасности