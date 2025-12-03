https://ria.ru/20251203/evropejtsy-2059556106.html
Европейцы отказываются от всех контактов, заявил Ушаков
Европейцы отказываются от всех контактов, заявил Ушаков - РИА Новости, 03.12.2025
Европейцы отказываются от всех контактов, заявил Ушаков
Европейцы отказываются от всех контактов, хотя Россия открыта к такому диалогу, о чем неоднократно говорил президент России Владимир Путин, сообщил его помощник РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T16:34:00+03:00
2025-12-03T16:34:00+03:00
2025-12-03T16:34:00+03:00
в мире
россия
москва
владимир путин
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029957201_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_6bb93dad8987a7e953f3a0393c63fa80.jpg
https://ria.ru/20251012/nenavist-2047796918.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029957201_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8d26c174dec05d88a8cfb56d3077af98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, владимир путин, юрий ушаков
В мире, Россия, Москва, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Европейцы отказываются от всех контактов, заявил Ушаков
Ушаков: Европа отказывается от всех контактов, хотя Россия открыта к диалогу