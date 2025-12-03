Рейтинг@Mail.ru
Европейцы отказываются от всех контактов, заявил Ушаков - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:34 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/evropejtsy-2059556106.html
Европейцы отказываются от всех контактов, заявил Ушаков
Европейцы отказываются от всех контактов, заявил Ушаков - РИА Новости, 03.12.2025
Европейцы отказываются от всех контактов, заявил Ушаков
Европейцы отказываются от всех контактов, хотя Россия открыта к такому диалогу, о чем неоднократно говорил президент России Владимир Путин, сообщил его помощник РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T16:34:00+03:00
2025-12-03T16:34:00+03:00
в мире
россия
москва
владимир путин
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029957201_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_6bb93dad8987a7e953f3a0393c63fa80.jpg
https://ria.ru/20251012/nenavist-2047796918.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029957201_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8d26c174dec05d88a8cfb56d3077af98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, владимир путин, юрий ушаков
В мире, Россия, Москва, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Европейцы отказываются от всех контактов, заявил Ушаков

Ушаков: Европа отказывается от всех контактов, хотя Россия открыта к диалогу

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Европейцы отказываются от всех контактов, хотя Россия открыта к такому диалогу, о чем неоднократно говорил президент России Владимир Путин, сообщил его помощник по международным делам Юрий Ушаков.
"Насчет контактов с европейцами - я не знаю, по-моему, нет. Европейцы отказываются от всех контактов. Хотя Путин неоднократно говорил - если кто-то из европейских лидеров хочет поговорить, пожалуйста, добро пожаловать, приезжайте в Москву и продолжим контакты. С нашей стороны негативного отношения к продолжению контактов нет", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос о том, идут ли у Москвы на каком-то уровне контакты с европейцами.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Ушаков рассказал о сплоченной ненависти европейцев к России
12 октября, 12:58
 
В миреРоссияМоскваВладимир ПутинЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала