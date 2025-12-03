https://ria.ru/20251203/es-2059554888.html
Ушаков надеется адекватное восприятие ситуации на Украине со стороны ЕС
Ушаков надеется адекватное восприятие ситуации на Украине со стороны ЕС - РИА Новости, 03.12.2025
Ушаков надеется адекватное восприятие ситуации на Украине со стороны ЕС
Помощник президента РФ Юрий Ушаков выразил надежду, что более адекватное отношение и восприятие происходящего будет продемонстрировано европейцами и украинцами. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T16:32:00+03:00
2025-12-03T16:32:00+03:00
2025-12-03T16:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
юрий ушаков
стив уиткофф
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059421925_0:149:3009:1842_1920x0_80_0_0_67f62a0b4e86c9adac967e7e0df123a5.jpg
https://ria.ru/20251203/ek-2059541329.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059421925_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_38a9d7acefdc2ee9a6256ac3960a5186.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, юрий ушаков, стив уиткофф, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Юрий Ушаков, Стив Уиткофф, Владимир Путин
Ушаков надеется адекватное восприятие ситуации на Украине со стороны ЕС
Ушаков надеется на более адекватное восприятие ситуации на Украине со стороны ЕС
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков выразил надежду, что более адекватное отношение и восприятие происходящего будет продемонстрировано европейцами и украинцами.
Президент РФ Владимир Путин
во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа
и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера
. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине
. Комментируя итоги состоявшейся встречи, Ушаков
в среду отметил, что зарубежные оценки путей достижения мирного урегулирования на Украине стали более адекватными, этому способствовали ратные подвиги российских солдат.
"Я хотел бы выразить надежду, что более адекватное отношение и восприятие происходящего будет продемонстрировано и европейцами, и украинцами. С учетом противоречивых заявлений (Владимира) Зеленского о том, что они якобы там воюют с нами в отдельных пунктах, которые давно уже освобождены российскими войсками, я думаю, что все-таки сейчас разум восторжествует и реальные успехи наших войск этому способствуют", - сказал Ушаков журналистам.
Уиткофф в шестой раз посетил Россию в этом году. Спецпосланник Трампа приезжал в Москву
11 февраля и 13 марта, а в апреле посетил страну дважды: 11 апреля он встречался с Путиным в Санкт-Петербурге
, 25 апреля - в Москве. Все эти контакты были связаны с украинской проблематикой.
В последний раз они встречались 6 августа. Как отмечали тогда в Кремле, визит Уиткоффа был продуктивен и достаточно результативен. В ходе этих контактов стороны обменялись сигналами, которые позволили выйти на подготовку российско-американского саммита на Аляске
.