Ракова объявила участников Московской молодежной экспедиции в Африку

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Участников Московской молодежной экспедиции в Африку в рамках проекта "Шесть лет - шесть вулканов" объявили в столице, ими стали 10 школьников и студентов колледжей, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Интерес к образовательному туризму среди школьников и студентов стабильно растет, сегодня этим направлением увлечен каждый 20-й юный москвич. Чтобы дать ребятам еще больше возможностей изучить разные точки Земли , мы решили провести первую Молодежную экспедицию в Африку в рамках проекта "Шесть лет - шесть вулканов", - рассказала Ракова

Она отметила, что у программы нет аналогов в мире.

"Участники на 14 дней отправятся на самый жаркий материк, поднимутся на вершины африканских гор, чтобы собрать пробы лавы, почвы и воды для последующего изучения специалистами геологических музеев. Лучшие образцы пополнят научные коллекции. Чтобы попасть в число участников, ребята прошли несколько этапов: написали Вулканический диктант, защитили проекты на конференции и преодолели горный маршрут на сборах в Краснодарском крае . В результате отобраны восемь школьников и два студента колледжа", - добавила Ракова.

Она рассказала, что сперва школьники и студенты колледжей доберутся до национального парка Аруша , откуда начнут восхождение на один из самых высоких вулканов континента - Меру. В течение нескольких дней ребятам предстоит преодолеть высоту более чем в 4,5 тысячи метров. Ночевать они будут в горных лагерях, каждый из которых представляет собой несколько одноэтажных домиков с двухъярусными кроватями.

"После спуска юные путешественники отправятся к озеру Натрон, известному розовым цветом воды и экстремально щелочной средой, которая смертельно опасна для большинства животных. Изучив окрестности, ребята совершат ночное восхождение на вершину вулкана Ол-Доиньо-Ленгаи, извергающего уникальную карбонатитовую лаву, которая намного "холоднее" силикатной - около 600 градусов Цельсия", - уточнила Ракова.