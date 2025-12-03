Рейтинг@Mail.ru
Ракова объявила участников Московской молодежной экспедиции в Африку - РИА Новости, 03.12.2025
10:53 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/ekspeditsiya-2059441661.html
Ракова объявила участников Московской молодежной экспедиции в Африку
Ракова объявила участников Московской молодежной экспедиции в Африку
2025-12-03T10:53:00+03:00
2025-12-03T10:53:00+03:00
Ракова объявила участников Московской молодежной экспедиции в Африку

© Фото : пресс-служба комплекса социального развития МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : пресс-служба комплекса социального развития Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Участников Московской молодежной экспедиции в Африку в рамках проекта "Шесть лет - шесть вулканов" объявили в столице, ими стали 10 школьников и студентов колледжей, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Интерес к образовательному туризму среди школьников и студентов стабильно растет, сегодня этим направлением увлечен каждый 20-й юный москвич. Чтобы дать ребятам еще больше возможностей изучить разные точки Земли, мы решили провести первую Молодежную экспедицию в Африку в рамках проекта "Шесть лет - шесть вулканов", - рассказала Ракова.
Она отметила, что у программы нет аналогов в мире.
"Участники на 14 дней отправятся на самый жаркий материк, поднимутся на вершины африканских гор, чтобы собрать пробы лавы, почвы и воды для последующего изучения специалистами геологических музеев. Лучшие образцы пополнят научные коллекции. Чтобы попасть в число участников, ребята прошли несколько этапов: написали Вулканический диктант, защитили проекты на конференции и преодолели горный маршрут на сборах в Краснодарском крае. В результате отобраны восемь школьников и два студента колледжа", - добавила Ракова.
Она рассказала, что сперва школьники и студенты колледжей доберутся до национального парка Аруша, откуда начнут восхождение на один из самых высоких вулканов континента - Меру. В течение нескольких дней ребятам предстоит преодолеть высоту более чем в 4,5 тысячи метров. Ночевать они будут в горных лагерях, каждый из которых представляет собой несколько одноэтажных домиков с двухъярусными кроватями.
"После спуска юные путешественники отправятся к озеру Натрон, известному розовым цветом воды и экстремально щелочной средой, которая смертельно опасна для большинства животных. Изучив окрестности, ребята совершат ночное восхождение на вершину вулкана Ол-Доиньо-Ленгаи, извергающего уникальную карбонатитовую лаву, которая намного "холоднее" силикатной - около 600 градусов Цельсия", - уточнила Ракова.
Заммэра добавила, что на высоте почти 3 тысячи метров они соберут пробы, которые впоследствии изучат специалисты Государственного геологического музея имени В.И. Вернадского и Минералогического музея имени А.Е. Ферсмана Российской академии наук.
Ракова рассказала, как школьники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ
