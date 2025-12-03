На трассе "Байкал", где ранее образовалась пробка, восстановили движение

Движение на трассе Р-258 "Байкал" в Иркутской области от поселка Култук до границы с Бурятией восстановлено

Движение на трассе Р-258 "Байкал" в Иркутской области от поселка Култук до границы с Бурятией восстановлено

УЛАН-УДЭ, 3 дек - РИА Новости. Бесперебойное движение автомобилей восстановлено по федеральной трассе "Байкал", где ранее образовалась крупная пробка, ограничение для большегрузов снято, сообщили в управлении федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал".

В упрдор "Южный Байкал" в понедельник сообщили, что на федеральной трассе Р-258 "Байкал" на границе Иркутской области Бурятии на протяжении трех суток наблюдались морозы, снегопад и ветер, из-за которых образовались 85-километровые пробки, также их вызвали нарушения правил дорожного движения водителями большегрузов. По сообщению администрации Байкальского муниципального образования, в данной пробке скопилось около 10 тысяч автомобилей. Позднее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что движение на трассе восстановлено.

Во вторник в упрдор "Южный Байкал" сообщили, что движение легкового транспорта идет без затруднений, однако есть некоторые сложности для грузовиков. Позднее МЧС России сообщило, что на участке федеральной трассы "Байкал" в Слюдянском районе Иркутской области в сторону Бурятии скопилось около 350 грузовиков, развернуты три подвижных пункта обогрева и питания в Иркутской области, три стационарных пункта обогрева и один мобильный пункт обогрева на базе "КамАЗа" на территории Бурятии. Во вторник с 12.00 (7.00 мск) ограничивалось движение большегрузов на участке трассы с 100 километра (поселок Култук, Иркутская область) до 356 километра (отворот на село Кабанск, Бурятия).

"В 4.25 (23.25 2 декабря мск) снято ограничение движения для большегрузного транспорта на участке трассы Р-258 "Байкал" с 100-го километра (поселок Култук, Иркутская область) до 356-го километра (отворот на село Кабанск, Республика Бурятия). Проезжая часть обработана. Движение бесперебойное", - говорится в сообщении.