На трассе "Байкал", где ранее образовалась пробка, восстановили движение - РИА Новости, 03.12.2025
04:13 03.12.2025
На трассе "Байкал", где ранее образовалась пробка, восстановили движение
На трассе "Байкал", где ранее образовалась пробка, восстановили движение - РИА Новости, 03.12.2025
На трассе "Байкал", где ранее образовалась пробка, восстановили движение
Бесперебойное движение автомобилей восстановлено по федеральной трассе "Байкал", где ранее образовалась крупная пробка, ограничение для большегрузов снято,... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T04:13:00+03:00
2025-12-03T04:13:00+03:00
иркутская область
республика бурятия
россия
игорь кобзев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
иркутская область, республика бурятия, россия, игорь кобзев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Иркутская область, Республика Бурятия, Россия, Игорь Кобзев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На трассе "Байкал", где ранее образовалась пробка, восстановили движение

На трассе "Байкал" восстановили движение для большегрузов

© ГУ МВД России по Иркутской области Движение на трассе Р-258 "Байкал" в Иркутской области от поселка Култук до границы с Бурятией восстановлено
 Движение на трассе Р-258 Байкал в Иркутской области от поселка Култук до границы с Бурятией восстановлено - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© ГУ МВД России по Иркутской области
УЛАН-УДЭ, 3 дек - РИА Новости. Бесперебойное движение автомобилей восстановлено по федеральной трассе "Байкал", где ранее образовалась крупная пробка, ограничение для большегрузов снято, сообщили в управлении федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал".
В упрдор "Южный Байкал" в понедельник сообщили, что на федеральной трассе Р-258 "Байкал" на границе Иркутской области и Бурятии на протяжении трех суток наблюдались морозы, снегопад и ветер, из-за которых образовались 85-километровые пробки, также их вызвали нарушения правил дорожного движения водителями большегрузов. По сообщению администрации Байкальского муниципального образования, в данной пробке скопилось около 10 тысяч автомобилей. Позднее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что движение на трассе восстановлено.
Сотрудник МЧС РФ на снегоходе у мобильного пункта обогрева - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
На трассе "Байкал" в Бурятии развернули три пункта обогрева
2 декабря, 13:04
Во вторник в упрдор "Южный Байкал" сообщили, что движение легкового транспорта идет без затруднений, однако есть некоторые сложности для грузовиков. Позднее МЧС России сообщило, что на участке федеральной трассы "Байкал" в Слюдянском районе Иркутской области в сторону Бурятии скопилось около 350 грузовиков, развернуты три подвижных пункта обогрева и питания в Иркутской области, три стационарных пункта обогрева и один мобильный пункт обогрева на базе "КамАЗа" на территории Бурятии. Во вторник с 12.00 (7.00 мск) ограничивалось движение большегрузов на участке трассы с 100 километра (поселок Култук, Иркутская область) до 356 километра (отворот на село Кабанск, Бурятия).
"В 4.25 (23.25 2 декабря мск) снято ограничение движения для большегрузного транспорта на участке трассы Р-258 "Байкал" с 100-го километра (поселок Култук, Иркутская область) до 356-го километра (отворот на село Кабанск, Республика Бурятия). Проезжая часть обработана. Движение бесперебойное", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на линии дежурят более 28 единиц специализированной дорожной техники: 12 единиц комбинированных дорожных машин, два грейдера, три погрузчика, тягач, два МТЗ, четыре самосвала и четыре единицы вспомогательной дорожной техники.
Многокилометровые пробки на федеральной трассе Байкал - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Движение легковых машин на трассе "Байкал" идет без затруднений
2 декабря, 05:42
 
