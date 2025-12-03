https://ria.ru/20251203/drakony-salavat-yulaev-smotret-translyatsiyu-2059568197.html
"Драконы" — "Салават Юлаев": смотреть онлайн матч КХЛ 3 декабря
"Драконы" — "Салават Юлаев": смотреть онлайн матч КХЛ 3 декабря - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
"Драконы" — "Салават Юлаев": смотреть онлайн матч КХЛ 3 декабря
"Драконы" и "Салават Юлаев" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 03.12.2025
хоккей
салават юлаев
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
спорт
шанхайские драконы
