В Приморье возбудили дело после избиения студентом двух школьников

ВЛАДИВОСТОК, 3 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве и причинении вреда здоровью после того, как студент колледжа в Приморье избил двух шестиклассников из-за их конфликта со сверстницей.

СУСК сообщило, что начата проверка. Прокуратура информировала, что 18-летний учащийся колледжа избил двух 12-летних подростков, а днем ранее - еще одного 12-летнего мальчика. Полиция сообщила, что конфликт произошёл из-за неприязненных отношений между одним из пострадавших и его одноклассницей: девочка пожаловалась на это своему 18-летнему знакомому. По данным УМВД, студент полностью признал вину и раскаялся.