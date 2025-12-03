https://ria.ru/20251203/delo-2059445654.html
В Приморье возбудили дело после избиения студентом двух школьников
ВЛАДИВОСТОК, 3 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве и причинении вреда здоровью после того, как студент колледжа в Приморье избил двух шестиклассников из-за их конфликта со сверстницей.
Во вторник в соцсетях со ссылкой на мать пострадавших школьников сообщалось, что ученица шестого класса школы в Находке
якобы "наняла" нескольких студентов, чтобы избить сверстников, которые обижали ее.
СУСК сообщило, что начата проверка. Прокуратура информировала, что 18-летний учащийся колледжа избил двух 12-летних подростков, а днем ранее - еще одного 12-летнего мальчика. Полиция сообщила, что конфликт произошёл из-за неприязненных отношений между одним из пострадавших и его одноклассницей: девочка пожаловалась на это своему 18-летнему знакомому. По данным УМВД, студент полностью признал вину и раскаялся.
"В соцмедиа сообщается, что в Приморском крае
студент колледжа избил двух шестиклассников. По данному факту следственными органами СК России
по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 112 и ст. 213 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, хулиганство)", - сообщает СК РФ.
Председатель СК России поручил руководителю СУСК представить доклад по уголовному делу.