Ушаков рассказал о составе делегации России в Индию
Ушаков рассказал о составе делегации России в Индию - РИА Новости, 03.12.2025
Ушаков рассказал о составе делегации России в Индию
Представители крупного бизнеса вошли в состав делегации РФ в Индию, среди них Сбербанк, Роснефть, ВТБ и другие, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. РИА Новости, 03.12.2025
Ушаков рассказал о составе делегации России в Индию
Ушаков: в состав делегации России в Индию вошли представители крупного бизнеса