Ушаков рассказал о составе делегации России в Индию
16:04 03.12.2025 (обновлено: 17:50 03.12.2025)
Ушаков рассказал о составе делегации России в Индию
Ушаков рассказал о составе делегации России в Индию
Представители крупного бизнеса вошли в состав делегации РФ в Индию, среди них Сбербанк, Роснефть, ВТБ и другие, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. РИА Новости, 03.12.2025
экономика, индия, россия, юрий ушаков, сбербанк россии, роснефть
Экономика, Индия, Россия, Юрий Ушаков, Сбербанк России, Роснефть
Ушаков рассказал о составе делегации России в Индию

Ушаков: в состав делегации России в Индию вошли представители крупного бизнеса

Государственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Представители крупного бизнеса вошли в состав делегации РФ в Индию, среди них Сбербанк, Роснефть, ВТБ и другие, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря.
"Будет много представителей крупного бизнеса. Просто компании назову - это Роснефть, Сбербанк, "Базовый элемент", "Русал", Банк ВТБ, Российская ассоциация производителей удобрений, "Росхим", "Трансмашхолдинг", - сказал Ушаков журналистам.

Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Ушаков рассказал детали о предстоящем визите Путина в Индию
