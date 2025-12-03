Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде пообещали незабываемое путешествие участнику "Елки желаний"
18:51 03.12.2025
В Калининграде пообещали незабываемое путешествие участнику "Елки желаний"
В Калининграде пообещали незабываемое путешествие участнику "Елки желаний"
В Калининграде пообещали незабываемое путешествие участнику "Елки желаний"

Беспрозванных встретит участника "Елки желаний", чей шар с мечтой снял Путин

КАЛИНИНГРАД, 3 дек – РИА Новости. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных пообещал приложить все усилия, чтобы путешествие в регионе было незабываемым для семилетнего Игоря Степаненко, шар с мечтой которого снял с "Елки желаний" президент РФ Владимир Путин.
В среду президент России в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" снял с новогодней елки три открытки, на которых дети написали свои желания. Пятилетний Тимур из Ханты-Мансийского автономного округа мечтает попробовать себя в роли сотрудника ДПС, девятилетняя Варя мечтает встретиться с космонавтом из отряда Роскосмоса. Также глава государства пообещал исполнить желание семилетнего Игоря, который мечтает посетить музей Мирового океана в Калининграде.
"С удовольствием встретим мальчика и его семью в Калининградской области. Приложим все усилия, чтобы путешествие в нашем регионе было незабываемым. Поможем исполнить новогоднюю мечту", - написал Беспрозванных в своем Telegram–канале.
Генеральный директор музея Мирового океана Денис Миронюк ранее рассказал РИА Новости, что счастлив, что посещение музея Мирового океана становится мечтой, которую ребёнок загадывает на Новый год. Игоря Степаненко с удовольствием примут в гостях.
Музей мирового океана в Калининграде - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
