В Калининграде пообещали незабываемое путешествие участнику "Елки желаний"

КАЛИНИНГРАД, 3 дек – РИА Новости. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных пообещал приложить все усилия, чтобы путешествие в регионе было незабываемым для семилетнего Игоря Степаненко, шар с мечтой которого снял с "Елки желаний" президент РФ Владимир Путин.