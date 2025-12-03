В Бурятии мужчину заподозрили в убийстве двух односельчан

УЛАН-УДЭ, 3 дек - РИА Новости. Пьяный мужчина в ходе ссоры застрелил двух односельчан из охотничьего ружья в Закаменском районе Бурятии, сообщает региональное СУСК РФ.

По данным следствия, инцидент произошел 29 ноября в селе Дархинтуй Закаменского района . Мужчина у себя дома употреблял спиртные напитки с соседкой.

"Вечером за женщиной пришел ее взрослый сын с родственником. В ходе произошедшей с ними ссоры хозяин дома взял охотничье гладкоствольное ружье, зарядил его, вышел во двор и поочередно произвел выстрелы в мужчин. От полученных огнестрельных ранений потерпевшие скончались", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фигурант был задержан на месте происшествия. Спрятанное в лесу ружье удалось обнаружить по следам. Мужчина признал свою вину и дал подробные показания о произошедшем.