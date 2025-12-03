Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии мужчину заподозрили в убийстве двух односельчан - РИА Новости, 03.12.2025
10:23 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/burjatija-2059433557.html
В Бурятии мужчину заподозрили в убийстве двух односельчан
В Бурятии мужчину заподозрили в убийстве двух односельчан - РИА Новости, 03.12.2025
В Бурятии мужчину заподозрили в убийстве двух односельчан
Пьяный мужчина в ходе ссоры застрелил двух односельчан из охотничьего ружья в Закаменском районе Бурятии, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T10:23:00+03:00
2025-12-03T10:23:00+03:00
В Бурятии мужчину заподозрили в убийстве двух односельчан

В Бурятии мужчину заподозрили в убийстве 2 односельчан с помощью ружья

УЛАН-УДЭ, 3 дек - РИА Новости. Пьяный мужчина в ходе ссоры застрелил двух односельчан из охотничьего ружья в Закаменском районе Бурятии, сообщает региональное СУСК РФ.
По данным следствия, инцидент произошел 29 ноября в селе Дархинтуй Закаменского района. Мужчина у себя дома употреблял спиртные напитки с соседкой.
"Вечером за женщиной пришел ее взрослый сын с родственником. В ходе произошедшей с ними ссоры хозяин дома взял охотничье гладкоствольное ружье, зарядил его, вышел во двор и поочередно произвел выстрелы в мужчин. От полученных огнестрельных ранений потерпевшие скончались", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фигурант был задержан на месте происшествия. Спрятанное в лесу ружье удалось обнаружить по следам. Мужчина признал свою вину и дал подробные показания о произошедшем.
"В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор полной доказательственной базы", - отметили в СК.
Во Владимирской области дачника заподозрили в убийстве соседей
22 октября, 11:54
 
