В Бурятии мужчину заподозрили в убийстве двух односельчан
Пьяный мужчина в ходе ссоры застрелил двух односельчан из охотничьего ружья в Закаменском районе Бурятии, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 03.12.2025
происшествия
закаменский район
республика бурятия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
закаменский район
республика бурятия
россия
В Бурятии мужчину заподозрили в убийстве двух односельчан
УЛАН-УДЭ, 3 дек - РИА Новости. Пьяный мужчина в ходе ссоры застрелил двух односельчан из охотничьего ружья в Закаменском районе Бурятии, сообщает региональное СУСК РФ.
По данным следствия, инцидент произошел 29 ноября в селе Дархинтуй Закаменского района
. Мужчина у себя дома употреблял спиртные напитки с соседкой.
"Вечером за женщиной пришел ее взрослый сын с родственником. В ходе произошедшей с ними ссоры хозяин дома взял охотничье гладкоствольное ружье, зарядил его, вышел во двор и поочередно произвел выстрелы в мужчин. От полученных огнестрельных ранений потерпевшие скончались", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фигурант был задержан на месте происшествия. Спрятанное в лесу ружье удалось обнаружить по следам. Мужчина признал свою вину и дал подробные показания о произошедшем.
"В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор полной доказательственной базы", - отметили в СК
