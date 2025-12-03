https://ria.ru/20251203/burevestnik-2059429815.html
Между Москвой и Нижним Новгородом снова запустили поезда "Буревестник"
Между Москвой и Нижним Новгородом снова запустили поезда "Буревестник" - РИА Новости, 03.12.2025
Между Москвой и Нижним Новгородом снова запустили поезда "Буревестник"
Двухэтажный поезд "Буревестник" отправился в первый рейс между Москвой и Нижним Новгородом после 11-летнего перерыва, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.12.2025
Между Москвой и Нижним Новгородом снова запустили поезда "Буревестник"
Поезда "Буревестник" возобновили курсирование между Москвой и Нижним Новгородом
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Двухэтажный поезд "Буревестник" отправился в первый рейс между Москвой и Нижним Новгородом после 11-летнего перерыва, передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония запуска прошла на Ярославском вокзале во Всероссийский день пассажира.
С 1960-го на этом направлении ходил одноэтажный поезд с таким же названем. Он ушел с маршрута в 1993 году, но в 2002-м вернулся в обновленном виде и был сформирован из вагонов производства ТВЗ. В 2014-м его вывели из эксплуатации.
В составе есть вагоны с сидячими местами стандартной и улучшенной компоновки, которые имеют два варианта размещения: на 104 и 60 посадочных мест. Каждый из них получил подсветку "звездное небо" и три туалета. Там предусмотрено и отдельное купе со спальным местом и монитором.
Помимо этого, поезд имеет купейный штабной вагон, СВ и вагон-бистро. Все они оснащены экологически чистыми туалетными комплексами, системами климат-контроля и контроля безопасности, а также мультимедийным оборудованием. В вагонах есть индивидуальные розетки и разъемы USB и Type-C.
Ежедневно между городами будут курсировать три пары "Буревестников". Из Москвы поезда отправляются в 10:05, 13:45 и 20:15, из Нижнего Новгорода — в 7:20, 15:29 и 18:57. В столице утренний рейс уходит с Ярославского вокзала, дневной и вечерний — с Восточного вокзала. Время в пути — около четырех часов. В зависимости от расписания поезда останавливаются во Владимире
, Коврове или Дзержинске
.