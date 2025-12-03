Между Москвой и Нижним Новгородом снова запустили поезда "Буревестник"

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Двухэтажный поезд "Буревестник" отправился в первый рейс между Москвой и Нижним Новгородом после 11-летнего перерыва, передает корреспондент РИА Новости.

Торжественная церемония запуска прошла на Ярославском вокзале во Всероссийский день пассажира .

С 1960-го на этом направлении ходил одноэтажный поезд с таким же названем. Он ушел с маршрута в 1993 году, но в 2002-м вернулся в обновленном виде и был сформирован из вагонов производства ТВЗ. В 2014-м его вывели из эксплуатации.

В составе есть вагоны с сидячими местами стандартной и улучшенной компоновки, которые имеют два варианта размещения: на 104 и 60 посадочных мест. Каждый из них получил подсветку "звездное небо" и три туалета. Там предусмотрено и отдельное купе со спальным местом и монитором.

Помимо этого, поезд имеет купейный штабной вагон, СВ и вагон-бистро. Все они оснащены экологически чистыми туалетными комплексами, системами климат-контроля и контроля безопасности, а также мультимедийным оборудованием. В вагонах есть индивидуальные розетки и разъемы USB и Type-C.