10:09 03.12.2025 (обновлено: 11:22 03.12.2025)
Между Москвой и Нижним Новгородом снова запустили поезда "Буревестник"
Между Москвой и Нижним Новгородом снова запустили поезда "Буревестник"
Помимо этого, поезд имеет купейный штабной вагон, СВ и вагон-бистро. Все они оснащены экологически чистыми туалетными комплексами, системами климат-контроля и контроля безопасности, а также мультимедийным оборудованием. В вагонах есть индивидуальные розетки и разъемы USB и Type-C.
Ежедневно между городами будут курсировать три пары "Буревестников". Из Москвы поезда отправляются в 10:05, 13:45 и 20:15, из Нижнего Новгорода — в 7:20, 15:29 и 18:57. В столице утренний рейс уходит с Ярославского вокзала, дневной и вечерний — с Восточного вокзала. Время в пути — около четырех часов. В зависимости от расписания поезда останавливаются во Владимире, Коврове или Дзержинске.
В поездах в Крым в 2026 году появятся увеличенные полки
МоскваФедеральная пассажирская компанияВладимирНижний НовгородРЖДОбщество
 
 
