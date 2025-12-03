Рейтинг@Mail.ru
Бородавко ответил на вопрос о ближайших стартах Большунова
03.12.2025
Бородавко ответил на вопрос о ближайших стартах Большунова
Бородавко ответил на вопрос о ближайших стартах Большунова
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил РИА Новости, что по ближайшим стартам трехкратного олимпийского чемпиона Александра... РИА Новости Спорт, 03.12.2025
спорт, александр большунов, юрий бородавко, федерация лыжных гонок россии (флгр), лыжные виды спорта
Бородавко ответил на вопрос о ближайших стартах Большунова

Тренер Бородавко: по ближайшим стартам Большунова нет стопроцентного решения

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил РИА Новости, что по ближайшим стартам трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова пока нет стопроцентного решения.
Во вторник президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) принял решение отстранить Большунова от соревнований на период восстановления травмированного Александра Бакурова.
"Нужно называть вещи своими именами - дисквалификации не было. Принятое решение декларируется иначе, и поэтому сейчас стопроцентного решения по стартам нет", - сказал Бородавко.
В субботу в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Кировске (Мурманская область) Большунов уперся лыжей в Бакурова на заключительном повороте и потерял равновесие. После финиша олимпийский чемпион подъехал к сопернику и толкнул его в спину, из-за чего тот упал вместе с бортиком. Официальные лица вмешались в конфликт. После стычки Бакуров захромал и ушел с трассы, держась за ногу. Старший тренер сборной России Егор Сорин сообщил РИА Новости, что Бакурову потребуется около двух недель на восстановление.
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Бородавко поделился мнением о скандальном инциденте с Большуновым
1 декабря, 19:59
 
