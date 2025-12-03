Бородавко ответил на вопрос о ближайших стартах Большунова

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил РИА Новости, что по ближайшим стартам трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова пока нет стопроцентного решения.